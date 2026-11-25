Un dormitorio abusivo con 30 posti letto, ricavato in locali privi dei requisiti di abitabilità e caratterizzati da muffa, infiltrazioni d'acqua e servizi igienici in condizioni precarie. È quanto scoperto in via Osoppo, a Prato, nell'ambito di un'indagine sullo sfruttamento del lavoro. La Procura ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza degli immobili, successivamente convalidato dal gip.

L'intervento, eseguito il 17 novembre dal gruppo prevenzione e contrasto ai gravi fenomeni di sfruttamento dell'Asl Toscana Centro, sotto il coordinamento della Procura, è partito da una ditta di confezioni di abbigliamento al civico 2. Durante i controlli sono stati individuati lavoratori irregolari e alcuni cittadini stranieri senza permesso di soggiorno, che avrebbero tentato di nascondersi tra i cumuli di materiale tessile.

Le verifiche si sono quindi estese all'edificio adiacente, al civico 4, dove era stato allestito il dormitorio. Le camere erano state suddivise con pareti improvvisate per aumentare il numero dei posti letto. Diversi ambienti risultavano privi di adeguata illuminazione e aerazione e senza riscaldamento.

Lo stabile era già stato sequestrato nel 2017 per analoghe condizioni. Secondo gli investigatori, negli anni la stessa compagine imprenditoriale avrebbe continuato a operare nei locali, modificando più volte ragione sociale e titolarità formale.

Anche nello stabilimento produttivo i tecnici dell'Asl hanno riscontrato criticità: oltre a un giaciglio di fortuna, il materiale tessile, potenzialmente combustibile, ostruiva completamente le vie di esodo. Il sequestro è stato disposto per le ipotizzate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Nella nota, la Procura pratese riferisce inoltre che dal febbraio 2025 sono 250 i lavoratori vittime di sfruttamento che hanno deciso di collaborare con gli inquirenti. L'ufficio giudiziario segnala infine la necessità di provvedere "quanto prima all'incremento dell'organico del Gruppo Anti sfruttamento Asl e al relativo consolidamento", richiamando la sensibilità istituzionale già manifestata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l'impegno assunto sul tema

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