Avrebbe tentato di liberarsi di un involucro contenente circa 600 grammi di hashish gettandolo in strada, ma il gesto è stato notato dagli agenti, che lo hanno recuperato e successivamente rintracciato. È quanto accaduto in via Toselli, a Firenze, dove un 31enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione relativa alla presenza di un uomo sospetto. Arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato il soggetto che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di disfarsi di un grosso involucro lanciandolo in strada. I poliziotti sono intervenuti recuperandolo e avviando gli accertamenti, dai quali è emersa la presenza di circa 600 grammi di hashish.

Le ricerche sono proseguite nella zona e hanno consentito agli operatori di raggiungere e fermare il 31enne all'interno di un palazzo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e sottoposto al rito direttissimo. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze.

In un secondo intervento, la Squadra Mobile ha invece eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Firenze nei confronti di un cittadino senegalese del 1988, rintracciato all'interno del Parco delle Cascine.

L'uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, dovrà scontare sei mesi e 15 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e furto, commessi a Firenze nel dicembre 2020. Il 38enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Sollicciano.

Notizie correlate