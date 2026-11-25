L'evoluzione della radioterapia nel carcinoma della prostata e la sua integrazione con la terapia di deprivazione androgenica e gli inibitori del recettore degli androgeni hanno migliorato il controllo oncologico e la sopravvivenza nei pazienti ad alto rischio, localmente avanzati e oligometastatici. Con questa premessa è stato organizzato il Convegno Interregionale Gruppo Tosco Umbro Radioterapia Oncologica, dal titolo “Prevenzione e gestione delle tossicità del trattamento radioterapico e ormonale per il carcinoma prostatico”, che si terrà venerdì 27 novembre a partire dalle ore 9 all’Hotel Four Point by Sheraton, in via Lombardi a Siena.

Il presidente del congresso è il professor Paolo Tini, direttore della Radioterapia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: «L'aumento dell'efficacia della radioterapia nel tumore alla prostata impone un'attenzione crescente agli effetti collaterali urinari, gastrointestinali e sessuali, compresi quelli tardivi. L'ottimizzazione dosimetrica, i vincoli agli organi a rischio, gli spacer rettali, i Patient-Reported Outcomes e la diagnosi precoce sono strumenti fondamentali per preservare la qualità di vita. È fondamentale in questo ambito gestire le tossicità sistemiche associate, ovvero fatigue, sindrome metabolica, rischio cardiovascolare, osteopenia e osteoporosi, sarcopenia, disfunzioni sessuali, disturbi cognitivi e dell'umore. Per farlo è imprescindibile un approccio multidisciplinare coordinato dal radioterapista oncologo insieme a oncologi medici, urologi, cardiologi, endocrinologi, fisiatri, nutrizionisti e specialisti della riabilitazione».

Il convegno è organizzato in due sessioni, la prima intitolata “Prevenzione e Tossicità del trattamento radioterapico del tumore della Prostata”, la seconda “Tossicità da ADT e ARSI: prevenzione e gestione”, con una tavola rotonda conclusiva.

«Le raccomandazioni delle società scientifiche – prosegue il professor Tini - pongono al centro la qualità di vita, la preservazione funzionale e la gestione proattiva delle tossicità, affidando al radioterapista oncologo un ruolo guida nel percorso assistenziale. Attraverso il confronto tra esperti e la discussione di casi clinici, il convegno offre un aggiornamento sulle moderne tecniche radioterapiche, sugli algoritmi di trattamento e sulle strategie di prevenzione delle tossicità acute e tardive da radioterapia, ADT e ARSI, affrontando la gestione delle complicanze genitourinarie, gastrointestinali, sessuali, metaboliche e cardiovascolari, il ruolo dell'esercizio fisico, della nutrizione e dei PROs per fornire strumenti pratici orientati a una cura efficace, sicura e patient-centered».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

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