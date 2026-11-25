Adesivi sui mezzi di servizio per far conoscere il “Signal for Help”, il gesto con cui una persona può chiedere aiuto senza parlare. È la nuova iniziativa della Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze, fortemente voluta dalle volontarie e sostenuta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

L’obiettivo è diffondere un messaggio di attenzione e vicinanza alle persone che subiscono violenza, attraverso la presenza quotidiana della Croce Rossa sulle strade, nelle piazze e nei servizi alla cittadinanza. Gli adesivi, già applicati sui mezzi, contribuiscono a rendere più conosciuto e riconoscibile questo segnale di richiesta di aiuto.

Il “Signal for Help” si esegue mostrando il palmo della mano, piegando il pollice verso l’interno e chiudendo poi le altre dita sopra di esso. Un gesto discreto per esprimere il bisogno di aiuto e chiedere un contatto sicuro: riconoscerlo significa prestare attenzione alla persona e alle sue necessità.

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è un’occasione per condividere questo impegno, destinato a proseguire durante tutto l’anno.

Attraverso gli adesivi sui mezzi, i volontari portano con sé, in ogni servizio, un messaggio che richiama il valore dell’ascolto e della tutela della dignità umana.

Un’attenzione che appartiene al servizio quotidiano della Croce Rossa: riconoscere le vulnerabilità ed essere vicini alle persone, anche quando una richiesta di aiuto non viene espressa a parole.

Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze

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