Fortemente voluta dalle volontarie e sostenuta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, l’iniziativa accompagna i servizi sul territorio durante tutto l’anno, oltre il 25 novembre
Adesivi sui mezzi di servizio per far conoscere il “Signal for Help”, il gesto con cui una persona può chiedere aiuto senza parlare. È la nuova iniziativa della Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze, fortemente voluta dalle volontarie e sostenuta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
L’obiettivo è diffondere un messaggio di attenzione e vicinanza alle persone che subiscono violenza, attraverso la presenza quotidiana della Croce Rossa sulle strade, nelle piazze e nei servizi alla cittadinanza. Gli adesivi, già applicati sui mezzi, contribuiscono a rendere più conosciuto e riconoscibile questo segnale di richiesta di aiuto.
Il “Signal for Help” si esegue mostrando il palmo della mano, piegando il pollice verso l’interno e chiudendo poi le altre dita sopra di esso. Un gesto discreto per esprimere il bisogno di aiuto e chiedere un contatto sicuro: riconoscerlo significa prestare attenzione alla persona e alle sue necessità.
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è un’occasione per condividere questo impegno, destinato a proseguire durante tutto l’anno.
Attraverso gli adesivi sui mezzi, i volontari portano con sé, in ogni servizio, un messaggio che richiama il valore dell’ascolto e della tutela della dignità umana.
Un’attenzione che appartiene al servizio quotidiano della Croce Rossa: riconoscere le vulnerabilità ed essere vicini alle persone, anche quando una richiesta di aiuto non viene espressa a parole.
Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze
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