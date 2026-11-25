Un giro di spaccio sull'Isola d'Elba da circa 50mila euro in poco più di un anno. È quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza di Livorno, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino residente sull'isola, accusato di essere coinvolto in un'attività di spaccio di stupefacenti.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno, era partita nell'estate del 2025, dopo l'arresto di un cittadino marocchino trovato in possesso di 160 grammi di cocaina mentre scendeva da un traghetto. L'analisi del cellulare in suo possesso ha permesso ai finanzieri di ricostruire una rete di contatti e un'attività di spaccio sull'Elba. Tra i contatti emersi c'era anche il tunisino, con il quale il marocchino avrebbe intrattenuto rapporti legati alla compravendita di droga.

Le indagini, condotte attraverso accertamenti tecnici e l'analisi dei movimenti bancari, avrebbero permesso di ricostruire le vendite di droga e i relativi guadagni, quantificati in circa 50mila euro nell'arco di poco più di un anno. Il denaro, in quanto provento di attività illecita, sarà sottoposto a tassazione.

Nel corso degli accertamenti è emersa anche la presunta indebita percezione di circa 8mila euro di assegno unico da parte dell'uomo. Il contributo era destinato ai due figli, che però, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, sarebbero rientrati in Nicaragua, Paese d'origine della madre, dal novembre 2024. Il loro trasferimento avrebbe fatto venir meno i requisiti per continuare a ricevere il sostegno economico.

L'indagine ha quindi portato anche alla contestazione di irregolarità nella percezione di fondi pubblici, oltre a ricostruire i presunti guadagni derivanti dallo spaccio.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

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