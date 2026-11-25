Interruzione prolungata anche nella notte tra il 26 e il 27 novembre. Bus sostitutivi tra Poliziano e San Marco
GEST informa che, per consentire l’esecuzione di lavori agli impianti elettrici da parte di Alstom sulla linea Libertà–Bagno a Ripoli, in corrispondenza di piazza della Libertà, nelle serate del 23, 24 e 25 novembre sarà necessario limitare il servizio della linea T2 alla fermata Poliziano.
Dalle ore 22.00 fino al termine del servizio sarà attivo un collegamento sostitutivo con autobus tra Poliziano e San Marco, in entrambe le direzioni.
Nel dettaglio:
• Notte tra il 23 e il 24 novembre: servizio T2 limitato a Poliziano dalle ore 22.00 a fine servizio, con bus sostitutivi sulla tratta Poliziano-San Marco e ritorno;
• Notte tra il 24 e il 25 novembre: servizio T2 limitato a Poliziano dalle ore 22.00 a fine servizio, con bus sostitutivi sulla tratta Poliziano-San Marco e ritorno;
• Notte tra il 25 e il 26 novembre: servizio T2 limitato a Poliziano dalle ore 22.00 a fine servizio, con bus sostitutivi sulla tratta Poliziano-San Marco e ritorno.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma dei lavori e le conseguenti modifiche al servizio potrebbero subire variazioni.
Per aggiornamenti si invitano i passeggeri a consultare i pannelli elettronici alle fermate e i canali ufficiali di GEST.
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