Ultimo fine settimana per la 55esima Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato. Sabato 28 e domenica 29 novembre si chiude un'edizione rinnovata nella forma e nei contenuti. Il gran finale porta in città due nuovi ambasciatori del tartufo delle colline sanminiatesi nel mondo. Sabato mattina l'onorificenza andrà a Tiberio Timperi, volto delle mattine di Rai 1, che poche settimane fa aveva citato il tartufo sanminiatese in diretta. Domenica intorno alle 11 toccherà alla cantautrice sanminiatese Emma Nolde, ospite di recente della Gialappa's Band e in lizza per il prossimo Festival di Sanremo.

Sabato ci sono anche i cooking show con chef del territorio, tra cui Francesco Cury, alle 12, alle 14.30 e alle 16. Si prenota dal sito mostratartufobianco.it. In programma anche un convegno legato alla mostra fotografica sui fratelli Taviani allestita in piazza Dante. Nella biblioteca sotto i loggiati di San Domenico sarà proiettato un film per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Domenica pomeriggio chiudono le tradizionali premiazioni, dal cavatore più promettente a chi ha trovato e venduto il tartufo più grande.

Per Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione, i primi riscontri sono positivi: "La mostra ha una veste completamente nuova, più moderna. Si è abbandonato l'aspetto di sagra e siamo sempre più vicini a quello fieristico. Chi espone e vende sono produttori di altissimo livello che vengono esclusivamente dal nostro territorio". All'ingresso il nuovo padiglione di piazza Dante presenta su trenta schermi le eccellenze dei trenta comuni delle colline sanminiatesi. Nel cuore della mostra le scenografie sono state completamente rinnovate. Tra i visitatori ci sono stati molti turisti stranieri, arrivati dall'Europa, dall'Oriente e dal Canada.

Si pensa già alla 56esima edizione, che potrà usare anche le aree chiuse quest'anno per i lavori. Gronchi anticipa: "L'anno prossimo la mostra sarà più grande, con nuove attrazioni e probabilmente un'area dedicata alle famiglie e ai bambini".

Resta attivo il servizio navetta dal nuovo parcheggio di partenza fino al centro della mostra.

Programma completo, i link per le prenotazioni e biglietti delle navette della 55ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi sono disponibili su mostratartufobianco.it e sui canali social della Fondazione.

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