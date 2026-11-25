Torna a Montopoli in Val d'Arno il Caffè Alzheimer, un percorso pensato per chi convive con la malattia e per i familiari che prestano assistenza. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo Onlus.

L’Alzheimer Caffè è un luogo in cui familiari e persone con malattia possono stare insieme, acquisire conoscenze e strumenti utili per affrontarla e gestirla quotidianamente, condividere esperienze e strategie, sostenersi a vicenda e confrontarsi liberamente con professionisti esperti. Gli appuntamenti uniscono una dimensione informativa e formativa per i caregiver a momenti di interazione informale e convivialità, con una colazione prevista in ogni incontro.

«Siamo felici di poter riprendere questa iniziativa e di averla resa gratuita grazie al supporto dell’azienda Tesorino – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini -. Un impegno che prosegue sulle tracce già tracciate nei mesi scorsi, dai primi caffè fino all’Alzheimer Fest che ha visto il tema della cura diventare una vera festa di comunità».

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 12.30 nei locali della biblioteca di Montopoli, in via Bulignano, 4. Si parte sabato 28 novembre 2026 con il laboratorio creativo Il tempo del disegno. Le prossime date sono: 19 dicembre 2026 – Il piacere di vivere il presente: creatività e meditazione, due mondi che si incontrano. 23 gennaio 2027 – Ri - fiorire pt. 1: laboratorio creativo, fase plastica. 20 febbraio 2027 – Ri - fiorire pt. 2: laboratorio creativo, fase di colorazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare la coordinatrice Samanta Cantini al numero 3481746960 oppure fare riferimento alla Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo Onlus (0571 400328).

Nell’ottica dell’inclusione si inserisce anche il progetto “RIUNIRSI. Il museo incontra l'Alzheimer", promosso dal Museo Civico Guicciardini di Montopoli in Val d'Arno e curato da Serena Chiarugi e Chiara Risaliti. Un’iniziativa nata dall'analisi dei bisogni sociali e culturali del territorio per trasformare lo spazio museale in un luogo di convivialità e benessere relazionale.

L'iniziativa prevede un ciclo di 5 incontri mensili della durata di 90 minuti per gruppi di massimo 10 persone (inclusi gli operatori), rivolti a persone con Alzheimer e ai loro caregiver. In un ambiente protetto e privo di giudizio, i partecipanti vivono un tempo lento tra esplorazione delle sale e laboratori sensoriali basati sulla manipolazione dell'argilla e della terra. Attraverso la stimolazione tattile e olfattiva, si risvegliano memorie gestuali e si favorisce la comunicazione, valorizzando l'imperfezione come espressione autentica e vitale.

Sviluppato in collaborazione con il gruppo Musei per l'Alzheimer del MUDEV, il progetto punta a rendere il patrimonio culturale accessibile, fare rete con il sistema socio-assistenziale e aderire alla rete Musei Toscani Alzheimer. «Un passo verso una comunità sempre più inclusiva, in cui anche la cultura diventa uno spazio di incontro, relazione e benessere – aggiungono gli assessori Marzio Gabbanini e Irene Cavallini -. Perché l’accessibilità non significa soltanto rendere i luoghi fruibili, ma riconoscere a ogni persona il diritto di vivere pienamente la comunità e di sentirsi parte di essa».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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