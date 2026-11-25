Contro la violenza sulle donne, la prevenzione passa anche attraverso i giovani. È questo l’obiettivo della campagna di comunicazione dedicata al numero antiviolenza e stalking 1522 e al gesto internazionale di aiuto Signal for Help, che è stata presentata questa mattina nella sala rossa del Palazzo Comunale.

Promossa dal Tavolo Comunale per le Pari Opportunità e la Parità di Genere, la campagna di è stata realizzata in collaborazione con gli studenti dell’Enriques (classe 4°B, indirizzo Design della comunicazione visiva e pubblicitaria) coordinati dalla Prof.ssa Luisella Giacomini, i quali hanno presentato al Tavolo Comunale diversi bozzetti grafici per richiamare l’attenzione su due strumenti che servono appunto a riconoscere e prevenire atti di violenza sulle donne: Il 1522 (numero gratuito, attivo 24 ore su 24) al quale è possibile rivolgersi per chiedere aiuto, ricevere informazioni e trovare ascolto e supporto, e il Signal for Help, che si configura in un semplice gesto della mano, riconoscibile dal pollice ripiegato sul palmo e dalle altre dita chiuse sopra di esso, per comunicare silenziosamente una situazione di pericolo o la necessità di aiuto.

Dopo aver valutato i progetti pervenuti, la commissione del Tavolo comunale ha scelto il bozzetto realizzato da Alice Azzarone, che verrà utilizzato per stampare adesivi da destinare all’affissione e alla diffusione nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali di Castelfiorentino.

Altre proposte sono state presentate da Matteo Vefa, Emanuela Martelli, Désirée Pizzichi, Lucrezia Regini, Alessio Devolli, Greta Guastella, Sara Bigazzi, Klea Ymeraj, Giulia Lari, Giulia Capone, Giada Carbonari, Duran Demiri, Aurora Celotto, Aurora Grigoli. Un riconoscimento è stato consegnato a tutti i partecipanti.

Tutte le proposte saranno oggetto di una mostra allestita presso la “sezione ragazzi” della Biblioteca “Vallesiana” dal 26 novembre al 12 dicembre (orario da lunedì al venerdì 14.30-19.00, sabato 9.30-12.30)

Alla presentazione sono intervenute l’Assessora alle Pari Opportunità, Marta Longaresi, la dirigente dell’Istituto “F. Enriques”, Barbara Degl’Innocenti, la docente dell’indirizzo Grafico prof.ssa Luisella Giacomini, e gli studenti che hanno partecipato a questa campagna di comunicazione, nata per sensibilizzare, informare e contribuire a costruire una cultura del rispetto e della consapevolezza. Presenti anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi (con l’insegnante Laura Rimi), il Prof. Riccardo Giannini e alcuni rappresentanti del Tavolo Comunale per le Pari Opportunità e la Parità di Genere.

“Questa campagna – osserva l’Assessora alle Pari Opportunità, Marta Longaresi – si propone di andare oltre la semplice informazione: intende trasformare la conoscenza in consapevolezza e la creatività dei giovani in uno strumento di sensibilizzazione collettiva. Perché contrastare la violenza significa anche imparare a riconoscerne i segnali, non voltarsi dall’altra parte e sapere che chiedere aiuto è possibile. Ringrazio pertanto gli studenti che hanno partecipato a questa campagna attraverso la realizzazione dei loro bozzetti, tutti di grande qualità ed efficaci nel trasmettere il messaggio che volevamo, e alla prof.ssa Luisella Giacomini che ha coordinato il loro lavoro, rendendoli così protagonisti attivi di un messaggio di grande valore sociale”.

La presentazione della campagna di comunicazione è stata preceduta ieri mattina dalla proiezione presso il Cinema “Monicelli” (Ridotto del Teatro) del film “Se domani non torno”, incentrato sulla vicenda di Giulia Cecchettin, al quale hanno partecipato gli studenti dell’Enriques. La proiezione del film (in due orari diversi per coinvolgere il maggior numero di studenti) è stata finanziata dall’Amministrazione Comunale ed è stata preceduta da un’introduzione a cura del Centro Aiuto Donna Lilith, e dall’Assistente sociale del Servizio Consultorio – Rete Codice Rosa Dipartimento Servizio Sociale (Asl Toscana Centro – Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa).

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