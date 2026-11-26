In occasione del 60° anniversario dell'alluvione di Firenze del 1966, la Fondazione Montanelli Bassi ETS presenta l'esposizione documentaria “Flussi di Memoria: Firenze 1966-2026. L'alluvione secondo Montanelli”.

L'evento rientra nei Percorsi di Memoria promossi dalla rete dell'Associazione Nazionale Case della Memoria per ricordare il patrimonio culturale colpito dalla tragedia.

In mostra sarà possibile leggere gli articoli scritti da Indro Montanelli per il Corriere della Sera (e in seguito, per il Giornale): un'inchiesta tra luci e ombre che racconta gli “angeli del fango”, la solidarietà del contado, il restauro dei capolavori feriti e i ritardi burocratici, attraverso le voci delle istituzioni e della gente comune.

L'iniziativa si svolgerà nei giorni 29 e 30 novembre 2026, dalle 15:00 alle 19:00 presso la sede della Fondazione Montanelli Bassi ETS, Palazzo Della Volta, Via G. di San Giorgio 2, Fucecchio (FI)

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi - Ufficio stampa

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