Mobilità sicura, accessibile, ecologica. Sono questi i cardini della Giornata del Trasporto Sostenibile, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare come il trasporto pubblico sia il tassello fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e climatico, migliorando la qualità dell’aria e la salute pubblica. In Toscana questo impegno si traduce in cifre e investimenti concreti che stanno ridisegnando la mobilità della regione. Negli ultimi 5 anni, at - autolinee toscane ha messo su strada 1.232 bus nuovi a bassa emissione, di cui 188 completamente elettrici. Grazie al Pnrr e all’impegno della Regione Toscana, i bus elettrici sono passati dai 19 del 2021 ai 207 attuali, a zero emissioni, supportati da 3 infrastrutture di ricarica attive (con una quarta attualmente in costruzione).

I numeri testimoniano uno sforzo industriale senza precedenti: nei primi 4 anni e mezzo dal subentro, at ha mobilitato un investimento complessivo di oltre 350 milioni di euro di cui oltre 220 milioni di euro rappresentano investimenti diretti dell'azienda a cui si aggiungono altri oltre 130 milioni di euro di Fondi PNRR, FESR e DM 71/21. Grazie a questo massiccio piano di investimenti, l’età media del parco mezzi in Toscana è passata dai 13,2 anni del 2021 (al momento del subentro) ai 9,41 anni attuali. Ogni autobus che sostituisce decine di auto private contribuisce a ridurre emissioni, consumo di suolo, congestione urbana e disuguaglianze nell’accesso alla mobilità. Per questo il trasporto pubblico locale non è semplicemente un servizio: è un’infrastruttura strategica per la qualità della vita, la competitività dei territori e la transizione ecologica.

Alla Giornata per il Trasporto sostenibile at – autolinee toscane ha dedicato anche un video e un post su Linkedin. https://lnkd.in/p/dY_XXku6

Fonte: AT - Ufficio stampa

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