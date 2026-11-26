"Nella seduta del Consiglio comunale di ieri sera, la maggioranza, attraverso il Partito Democratico, ha compiuto quello che definiamo un vero e proprio furto politico dell'ordine del giorno presentato dalla Lega a sostegno della legge nazionale per il contrasto all'antisemitismo". È quanto dichiara Susi Giglioli, capogruppo consiliare della Lega a Castelfiorentino, denunciando quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio comunale.

Giglioli contesta la modifica integrale dell'atto presentato dalla Lega attraverso un emendamento di otto pagine della maggioranza, che avrebbe "riscritto integralmente a immagine e somiglianza della maggioranza, stravolgendone finalità, contenuti e persino il titolo, attraverso la soppressione e la sostituzione di parti essenziali", dichiara la capogruppo.

L'atto, spiega Giglioli, "chiedeva di esprimere sostegno e condivisione alla recente legge nazionale: un passaggio simbolico per ribadire la ferma condanna dell'antisemitismo, una battaglia di cui il PD si è sempre fatto paladino nelle diverse sedi istituzionali".

L'emendamento, che secondo Giglioli era già in possesso della Presidenza del Consiglio "fin dall'inizio della seduta", sarebbe emerso soltanto "dopo l'illustrazione del nostro ordine del giorno".

Inoltre, il documento non sarebbe stato "messo a disposizione del nostro gruppo consiliare prima della trattazione dell'argomento, o comunque in tempi utili per consentirne un'adeguata valutazione". Una dinamica giudicata "particolarmente grave" dal gruppo consiliare, che ritiene avrebbe "compromesso la tutela delle minoranze e l'imparzialità nella conduzione dei lavori consiliari". Per questo, i consiglieri della Lega hanno deciso di abbandonare l'aula.

La Lega richiama quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, dello Statuto comunale e dall'articolo 39, comma 4, del Testo unico degli enti locali, che sanciscono "il dovere del Presidente del Consiglio di assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'assemblea".

Il gruppo consiliare solleva inoltre "seri dubbi" sulla correttezza dell'utilizzo dello strumento dell'emendamento "per stravolgere integralmente un atto di iniziativa consiliare, imponendo, attraverso la forza dei numeri, un documento sostanzialmente diverso da quello originario".

Secondo Giglioli, "il Partito Democratico aveva piena facoltà di respingere il nostro ordine del giorno e di presentarne uno proprio, anziché appropriarsi politicamente di un'iniziativa della minoranza, sottraendosi, a nostro avviso, al confronto nel merito di quanto richiesto".

Il gruppo annuncia quindi che intraprenderà "tutte le iniziative istituzionali necessarie", interessando anche il Prefetto di Firenze, "a tutela delle nostre prerogative consiliari e del rispetto delle regole democratiche".

"Il Consiglio comunale rischia di essere depauperato della sua funzione istituzionale primaria: quella del confronto democratico, sostituita dall'imposizione", conclude Giglioli.