Una nuova iniziativa di solidarietà a favore del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Stella Maris. Torna ad esserne protagonista Letizia Marino, scrittrice pedagogista clinica e insegnante in pensione: sabato, 28 novembre, alle 17, presenterà i suoi libri a Castelfiorentino, presso il Palazzo dell’Arciconfraternita della Misericordia.

Per entrambe le opere, dai titoli “Parole che guardano” e “Oltre le Parole”, l’autrice ha scelto di dedicare il ricavato delle vendite all’IRCCS del Calambrone, proprio in questo anno speciale in cui la costruzione del nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi che sorgerà a Cisanello procede spedita e, in cui, più che mai, la vicinanza e il sostegno delle tante persone affezionate potranno fare la differenza. L’appuntamento con l’autrice, presente anche il presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris Giuliano Maffei, è per questo sabato alle 17, a Castelfiorentino, presso il Palazzo, in via Palestro 13.

Le parole dell’autrice

Nei testi di Letizia Marino si ritrovano la meraviglia per la vita che cresce, la delicatezza dei legami familiari, la gratitudine per ciò che illumina il quotidiano, la ricerca di un linguaggio capace di toccare il vissuto di ciascuno con la forza gentile delle parole. Lo stile è semplice, essenziale, la rima diventa un ritmo che accoglie e accompagna. Spiega l’autrice: “Ci sono gesti che nascono in silenzio e diventano ponti. Così sono nati i miei due libri di poesie. Da sempre sono affascinata dalla scrittura e dal suo potere di avvicinare le persone al proprio sentire più autentico. La scintilla è arrivata con la nascita dei miei nipotini: un’emozione nuova, limpida, capace di aprire spazi interiori e di trasformarsi in parole. Da quel momento ho iniziato a raccogliere pensieri, ricordi, stupori quotidiani, lasciando che la poesia diventasse un modo per condividere emozioni e restituire bellezza”.

E questa volontà di restituzione si è tradotta, con naturalezza, in un atto di generosità: “I miei due libri, pubblicati su Amazon, sono nati così: come un dono, prima a me stessa e poi agli altri. Un dono che oggi diventa ancora più grande. Ho scelto di destinare l’intero ricavato delle vendite alla costruzione del nuovo Ospedale Pediatrico Stella Maris di Pisa, un centro d’eccellenza dedicato alla salute mentale e neurologica dell’infanzia e dell’adolescenza. Un gesto semplice e potente: trasformare parole in possibilità, emozioni in futuro, poesia in cura”.

I libri sono disponibili su Amazon in formato cartaceo, ai link https://www.amazon.it/dp/B0GZ2M7WSB e https://www.amazon.it/dp/B0GWNC1SSJ

Fonte: Ufficio Stampa