Il Comune di Impruneta informa che, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore, si è verificato il, subito dopo Villa Larderel, in direzione Pozzolatico provenendo da Impruneta.

La circolazione da e verso il centro storico potrebbe subire rallentamenti o disagi.

Il Comune di Impruneta e gli agenti della Polizia Municipale sono già al lavoro per mettere in sicurezza il tratto interessato e ripristinare le condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile.

Si raccomanda la massima prudenza e si invita la cittadinanza a prestare attenzione durante gli spostamenti nella zona interessata.