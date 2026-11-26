In merito alla vicenda legata alla Cooperativa Primavera, relativa agli immobili a Ponte a Egola e che coinvolge 24 famiglie, a seguito di un'interrogazione presentata dal senatore Manfredi Potenti (Lega), è arrivata la risposta del sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Mara Bizzotto.

Potenti riferisce che il sottosegretario "evidenzia come, stante la vicenda, lo stesso dicastero assicuri, nell'ambito delle proprie competenze, il monitoraggio dell'evoluzione della procedura, verificando che ogni determinazione sia assunta nel rispetto dei principi che regolano la liquidazione coatta amministrativa e che, nella gestione degli immobili, siano adeguatamente considerate le specifiche circostanze della vicenda, incluse le posizioni degli attuali occupanti e le eventuali proposte di risoluzione bonaria.

Con riferimento, invece, alla richiesta di verificare che, nelle valutazioni e nelle autorizzazioni di competenza ministeriale, siano considerate le specifiche circostanze della vicenda, si sottolinea che la richiesta di autorizzazione di vendita dei predetti immobili è stata oggetto di specifica istruttoria. A conclusione dell'iter, è stato autorizzato il primo tentativo di vendita limitatamente ai lotti ad ora liberi, mentre ogni determinazione relativa a quelli occupati è stata rinviata a successivi approfondimenti e opportune valutazioni.

Tale scelta è stata fatta proprio per consentire un esame più approfondito delle particolari circostanze che caratterizzano la vicenda, comprese le posizioni degli attuali occupanti e le auspicabili soluzioni alternative all'alienazione dei beni, compatibili con il quadro normativo di riferimento e con le esigenze di tutela della stessa procedura. Insomma, la complessa vicenda risulta attenzionata in tutti i suoi aspetti".