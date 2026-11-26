Oltre mille copri mascherine chirurgiche colorate, con disegni e fantasie che potranno essere usate dal personale sanitario e dalle pazienti che accedono ai reparti di Ostetricia e Ginecologia ma anche di Oncologia medica dell'ospedale di Empoli. Le copri mascherine sartoriali sono state donate nei giorni scorsi dall'impresa fiorentina Ottod'Ame al reparto diretto dal dottor Massimo Gabbanini che le ha volute condividere con la struttura diretta dalla dottoressa Francesca Martella. Nelle intenzioni degli organizzatori la donazione ha voluto esprimere la gratitudine nei confronti degli operatori sanitari.

«Abbiamo voluto condividere questa donazione con l’Oncologia del nostro ospedale – ha detto Massimo Gabbanini, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia – perché crediamo che anche piccoli gesti possano contribuire a rendere più accoglienti gli ambienti di cura e offrire un tocco di colore».

«Ringrazio per la sensibilità di voler condividere questa donazione squisitamente femminile con tutte le donne e pazienti del nostro reparto – ha aggiunto Francesca Martella, direttrice dell’Oncologia e coordinatrice del Centro Donna –. Credo anche che questo dimostri quanto sia concreta l'interazione interdisciplinare e multidisciplinare nei percorsi oncologi del Centro Donna del nostro ospedale»

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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