Una “futura umanità” che, secondo un fortunato slogan della sinistra in Italia “viene da lontano”. Sono le parole d'ordine con le quali anche il Comitato Arci del Valdarno Inferiore, o Arci Zona Cuoio, ha celebrato lunedì sera il suo congresso alla Casa del Popolo di Castelfranco Di Sotto, dove è stato eletto all'unanimità il nuovo presidente David Spalletti.

Classe '75, formatosi professionalmente nella cornice del Terzo Settore e da sempre operatore del Comitato, ha un passato anche da amministratore locale, avendo ricoperto per dieci anni il ruolo di assessore al comune di San Miniato, con deleghe allo sport e al sociale.

Succede Giuseppe Novino, storica figura dell'Arci montopolese. "Ringraziamo tutti Giuseppe per l'impegno fondamentale di questi anni, che abbiamo portato avanti fianco a fianco anche nel direttivo – il commento. – Un periodo quello appena trascorso iniziato col mio ritorno in Arci nel 2019, quando per la prima volta forse nella nostra storia abbiamo davvero avuto paura: il Covid ha messo a dura prova i nostri circoli. Eppure, oggi, il Comitato ha dato prova di tutta la sua forza e capacità di reagire: il Cinema Sotto le Stelle, i pranzi e le cene di solidarietà, gli eventi di promozione alla buona socialità, la lotta alla ludopatia, la promozione dell'associazionismo giovanile ed anche il ritorno sulla scena di alcuni circoli che hanno conosciuto periodi difficili, ci parlano di un'organizzazione che ha tanto da fare e da dire, come corpo unico ma anche attraverso le tante declinazioni rappresentate dai circoli, veri e propri presidi sul territorio"

Uno snodo fondamentale della vita dell'associazione, che nei sei comuni fra Fucecchio e Santa Maria a Monte, passando per San Miniato, Castelfranco, Santa Croce e Montopoli, mette insieme alcuni dei numeri più “densi” dell'intero panorama nazionale dell'Arci, con 46 fra circoli, associazioni e Case del Popolo ed oltre 6mila tesserati.

Presenti a portare i loro saluti anche la sindaca di Montopoli Linda Vanni ed il primo cittadino di San Miniato Simone Giglioli. Molto interesse ha suscitato inoltre l’intervento del Presidente Regionale Arci Simone Ferretti, presente al congresso.

"“Futura Umanità”, con cui titoliamo quest'anno il nostro congresso nazionale, è un progetto concreto, non uno slogan – ha detto Ferretti. – mettere al centro diritti, dignità, giustizia sociale e responsabilità collettiva. La solidarietà non è un intervento occasionale, ma un modo di organizzare la convivenza e costruire partecipazione democratica. Circoli e Case del Popolo sono luoghi di cultura, partecipazione, mutualismo e confronto: presìdi sociali da sostenere, rendere accessibili e rigenerare. Occorre difendere l’autonomia dei circoli e ridurre gli adempimenti burocratici sproporzionati, valorizzando il lavoro di volontarie e volontari. Il patrimonio associativo va tutelato e rigenerato, con soluzioni adatte alle diverse realtà territoriali. A partire dai nostri capisaldi storici come l'antirazzismo, il protagonismo giovanile, l'ecologismo ed il contrasto alla solitudine, ma anche rafforzando il welfare di prossimità attraverso relazioni e orientamento ai servizi, senza sostituirsi alle responsabilità pubbliche. La futura umanità comincia nei luoghi in cui le persone possono incontrarsi, partecipare e costruire risposte collettive. Il futuro dell’Arci si costruisce aprendosi alle comunità e facendo della solidarietà una pratica quotidiana".

Insieme al neopresidente Spalletti e a Novino, che resta come vicepresidente, eletto quindi anche il nuovo direttivo, fra i quali vi sono anche i futuri delegati al prossimo congresso regionale ad Empoli (a fine gennaio) e nazionale a Torino (dal 25 al 28 febbraio 2027). Ne fanno parte: Monica Aringhieri, Chiara Bonciolini, Marcello Cavallini, Nilo Di Modica, Sondra Marrucci, Marina Remorini, Marco Rossetti, Enrico Savini, Valentina Sarlo. Collegio dei garanti: Armando Cespoli, Sergio Coppola, Anna Gaetani, Salvatore Morena.

Fonte: Ufficio stampa

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