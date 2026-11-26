"Con il voto definitivo della Camera, il decreto Scuola è legge. Per la Toscana, e per Prato in particolare, è un provvedimento importante. Nel 2024/2025, in provincia di Prato il 29,4% degli alunni iscritti aveva cittadinanza non italiana, la quota più alta del Paese. In Toscana, già nel 2022/2023, il 15,5% delle classi delle primarie statali superava il 30% di alunni con cittadinanza non italiana, contro il 12,4% nazionale. Vogliamo evitare che il compito dell'integrazione ricada sempre sugli stessi istituti e che interi quartieri si ritrovino con scuole ghetto". Lo dichiara l'On.

Andrea Barabotti, deputato della Lega in Toscana.

"Dal 2027/2028, nella formazione delle classi prime, si applicherà la soglia del 30%. Alle elementari rientrano nel calcolo gli alunni con cittadinanza non italiana nati all'estero oppure con meno di due anni di scuola dell'infanzia. Alle medie e alle superiori si contano quelli che non hanno ancora completato con esito positivo almeno tre anni nel sistema scolastico italiano. Se le domande di iscrizione impediscono a un istituto di rispettare la soglia, l'Ufficio scolastico coordinerà le iscrizioni tra scuole vicine, tenendo conto della distanza da casa e delle esigenze delle famiglie".

"Alle scuole che, anche dopo questo intervento, restano sopra soglia, la legge destina 3,4 milioni di euro nel 2027 e oltre 14 milioni l'anno dal

2028 per potenziare l'insegnamento dell'italiano fuori dall'orario di lezione. La legge coinvolge anche i genitori. Quando persistenti difficoltà linguistiche ostacolano il dialogo con gli insegnanti, la scuola segnala la situazione ai servizi sociali, che possono disporre la frequenza di un corso gratuito di italiano".

"A Prato come nel resto della Toscana, vogliamo che ogni bambino possa seguire una spiegazione, fare una domanda e studiare insieme ai compagni.

Una distribuzione più equilibrata delle iscrizioni, più tempo per imparare l'italiano e genitori in grado di partecipare alla vita scolastica dei figli sono strumenti concreti per raggiungere questo obiettivo", conclude Barabotti.

Fonte: Ufficio stampa

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