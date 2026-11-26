La Lega presenterà una mozione nei Consigli comunali toscani in cui è rappresentata per introdurre maggiori responsabilità economiche a carico dei proprietari e conduttori dei terreni che chiedono l’esclusione dei propri fondi dalla caccia programmata.

L’iniziativa, annunciata da Elena Meini, responsabile Enti locali Toscana della Lega, e Luca Baroncini, responsabile Enti locali Centro-Italia, recepisce una proposta della Cabina di regia delle associazioni venatorie Arci Caccia, Anlc-Libera Caccia e Italcaccia. La richiesta riguarda i danni alle produzioni agricole, alle opere rurali e gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica entro un raggio di 1.000 metri dai fondi esclusi.

"La possibilità di richiedere l'esclusione di fondi rustici per motivi etici deve essere accompagnata da un adeguato equilibrio tra diritti e responsabilità", sostengono i due esponenti leghisti, secondo cui i costi della gestione faunistica non possono ricadere esclusivamente sugli agricoltori, sul mondo venatorio o sulla collettività.

"Chi decide di tutelare gli animali sul proprio terreno ne ha, ovviamente, facoltà, ma non può anche richiedere danni alla coltura, provocati, ad esempio, da ungulati. Ci pare una questione di buonsenso", affermano Meini e Baroncini.

La mozione chiede infine che gli atti approvati dai Consigli comunali siano trasmessi al presidente della Regione, Eugenio Giani, e ai consiglieri regionali, affinché la proposta venga approfondita nelle sedi istituzionali competenti.

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