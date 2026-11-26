Femminicidio in provincia di Pistoia, a Ponte Buggianese, dove una giovane di 24 anni è stata trovata morta in un'abitazione. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, di nazionalità italiana, presunto responsabile, ha in seguito raggiunto l'autostrada A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora a Barberino del Mugello.

È successo oggi, giovedì 26 novembre, l'indomani alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'uomo avrebbe raggiunto il ponte, lo stesso dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri, il 3 settembre scorso. Qui avrebbe incendiato la sua auto e da quanto emerso si sarebbe dato fuoco, gettandosi nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade. Sotto il ponte è stata rinvenuta la salma dell'uomo. Al momento non è chiaro chi abbia lanciato l'allarme. In seguito all'accaduto il tratto autostradale, tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso.

Indagini in corso nell'abitazione a Ponte Buggianese

Il femminicidio è avvenuto in una casa a Ponte Buggianese dove la giovane vittima avrebbe vissuto insieme al compagno e, sembrerebbe, con altri parenti di quest'ultimo. Sul posto, prima delle 8.30, sono arrivati i soccorsi e la polizia. Sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica e le indagini per ricostruire le circostanze del delitto.

Giani: "Ancora violenza di genere nelle relazioni di coppia"

"A Ponte Buggianese una ragazza di 24 anni è morta. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un femminicidio in ambito familiare. L'uomo ritenuto responsabile si sarebbe allontanato dirigendosi verso l'Autostrada del Sole, per poi gettarsi dal cavalcavia. Le indagini sono in corso per chiarire l'accaduto" scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani via social. "Succede il giorno dopo il 25 novembre. Ancora una volta la violenza di genere si consuma dentro le relazioni di coppia e le famiglie, cioè nel luogo in cui dovremmo essere più al sicuro. Il nostro pensiero va a lei e a chi le voleva bene".

Vescovo Mascagna: "Ennesimo femminicidio. Piaga intollerabile"

"Continua il venerdì santo dei femminicidi: non riusciamo a rialzarci. Il venerdì santo che apre alla speranza della risurrezione di una terra di un popolo che crede alla vita". Queste le parole del Vescovo di Pescia e Pistoia, Mons. Augusto Mascagna, di fronte al femminicidio a Ponte Buggianese. "L’ennesimo, brutale femminicidio consumatosi questa volta sui nostri territori, non può e non potrà mai essere archiviato come un’ordinaria tragedia di cronaca. Esprimiamo la più intransigente condanna contro questo atto violento e barbaro che ha strappato la vita a una giovane donna. Abbiamo il dovere di usare parole nette. Il femminicidio è una piaga intollerabile, un frutto violento di una mentalità prevaricatrice che confonde l'amore con il dominio e pretende di disporre della vita altrui".

"Come Diocesi di Pescia e Pistoia - conclude il Vescovo Augusto - dobbiamo essere protagonisti di una scossa immediata e radicale alle coscienze, alle famiglie e a tutte le istituzioni: occorre sradicare alla radice ogni forma di violenza e di possesso, educando i giovani al rispetto sacro della persona e della sua libertà, prima che sia ancora una volta troppo tardi".

Manetti: "Sconvolti da quanto accaduto. Vicini alla famiglia e all'intera comunità"

"Siamo sconvolti dalla notizia dell’ennesimo femminicidio, avvenuto questa mattina a Ponte Buggianese. Proprio all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci troviamo ancora una volta di fronte a una tragedia che ci addolora profondamente e che ci richiama alla responsabilità di continuare a combattere, con ogni strumento possibile, la violenza di genere". Così l’assessora regionale alla Parità di genere Cristina Manetti. "Abbiamo sentito il sindaco Nicola Tesi e stiamo cercando di comprendere meglio quanto accaduto, mentre sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. In questo momento di grande dolore siamo vicini alla famiglia della giovane donna e a tutta la comunità di Ponte Buggianese, profondamente colpita da questa tragedia". "Quanto accaduto – conclude Manetti – ci impone di rafforzare ulteriormente il nostro impegno quotidiano sul fronte della prevenzione, dell’educazione al rispetto e del contrasto alla violenza sulle donne. Una battaglia culturale che deve coinvolgere tutta la società e sulla quale non possiamo mai abbassare la guardia".

Notizie correlate