La Lega di San Miniato interviene nuovamente sugli investimenti e sulle opere pubbliche del territorio. Dopo i dubbi sollevati sulle condizioni del campo da calcio di San Miniato Basso, recentemente interessato da un intervento da circa 600mila euro per la realizzazione del nuovo manto sintetico (Qui la notizia), il gruppo torna a parlare di infrastrutture e finanziamenti, facendo riferimento ai 5,4 milioni di euro destinati dalla Regione Toscana al Comune di Fucecchio per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e interventi di difesa del suolo. Un finanziamento che riporta al centro il tema delle opere ancora attese a San Miniato, dalla messa in sicurezza della frana del Cencione alla realizzazione di un parcheggio adeguato per il centro storico

La nota integrale

"Recentemente abbiamo rilevato come il Comune di San Miniato non sia particolarmente fortunato in materia di impianti sportivi riferendoci alla ristrutturazione della pista di atletica di Fontevivo la cui esecuzione richiederà ancora anni e al clamoroso flop del nuovissimo campo sportivo di San Miniato Basso.

Una situazione imbarazzante ma non isolata. In queste ore la cronaca ha dato notizia di finanziamenti regionali a comuni limitrofi sottolineando ancora di più la 'sfortuna' di San Miniato. La Regione toscana ha destinato al comune di Fucecchio 5.4 milioni di euro per realizzare un parcheggio sotterraneo di 90 posti con ascensori di risalita. Il finanziamento include 1.4 milioni da

destinare alla difesa del suolo. Una opera di grosso impatto economico ma non da tutti ritenuta in linea con le esigenze della città.

Mentre in altri comuni si finanziano con grosse cifre parcheggi, ascensori e consolidamenti del terreno, a San Miniato da anni si cercano senza risultati i fondi per mettere in sicurezza la pericolosa frana del Cencione e per dotare il centro storico di un parcheggio adeguato alle necessità, interventi da tutti ritenuti indispensabili per la vita del centro storico.

Morale della vicenda è che il Presidente della regione Eugenio Giani è di casa a San Miniato e non perde occasione per manifestare vicinanza alla città e comprensione per i suoi gravi problemi ma poi i fondi per risolverli faticano ad arrivare, contrariamente a quanto avviene per comuni limitrofi a San Miniato che lamentano analoghe necessità".

Lega - Sezione San Miniato

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