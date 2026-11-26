Oggi lo smartphone è una delle principali piazze di incontro in cui ragazze e ragazzi crescono, stringono amicizie, si confrontano e cercano approvazione. Ma quali effetti ha questa connessione continua sullo sviluppo cerebrale e psicologico degli adolescenti? E come possono gli adulti accompagnarli nell'uso della tecnologia, senza ricorrere a divieti assoluti ma senza lasciarli soli?

A queste domande cercherà di rispondere 'Oltre lo schermo', l'incontro rivolto ai genitori in programma sabato 28 novembre, dalle 10 alle 12, negli spazi di DesTEENazione EVV, in via Luigi Paladini 40 a Empoli.

A condurre l'incontro saranno le psicologhe Claudia Capozza e Fabiola Ribechini, che guideranno un momento di confronto e riflessione sui benefici e sui rischi dell'iperconnessione. L'obiettivo è promuovere un approccio consapevole alla tecnologia, superando la tentazione di demonizzarla e aiutando ragazze e ragazzi a sviluppare il pensiero critico necessario per orientarsi nel mondo digitale.

Sarà anche un'occasione per i genitori di condividere dubbi, domande ed esperienze quotidiane, confrontandosi tra loro e con le professioniste su come accompagnare i figli e le figlie in un rapporto equilibrato con smartphone e strumenti digitali.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso il modulo online oppure scrivendo all'indirizzo info@desteenazione-evv.it.

DesTEENazione EVV è un progetto di comunità rivolto ad adolescenti e giovani dagli 11 ai 21 anni dell'Empolese Valdarno Valdelsa. Nello spazio multifunzionale di via Paladini a Empoli propone attività educative, culturali e aggregative, servizi di orientamento, supporto psicologico e percorsi di ascolto e accompagnamento dedicati anche alle famiglie. Il progetto parte dai desideri, dalle idee e dalle aspirazioni di ragazze e ragazzi, per trasformarli in opportunità e azioni concrete. È promosso dalla Società della Salute Valdarno Valdelsa ed è finanziato dal PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, cofinanziato dall'Unione europea.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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