Avrebbe reagito per difendersi durante una lite poi degenerata in uno scontro fisico. È quanto ha riferito oggi agli inquirenti Alexandra, la donna trans di 29 anni colombiana detenuta nel carcere di Reggio Emilia per la morte di Luciano Buonfiglio, 61 anni, di Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino. L'uomo è stato trovato morto la notte del 31 ottobre nel parcheggio di San Zeno, ad Arezzo.

Secondo la versione fornita dalla donna durante l'interrogatorio, il diverbio sarebbe scaturito da un disaccordo relativo a una prestazione, per poi trasformarsi in un confronto fisico. Alexandra avrebbe sostenuto di aver reagito per difendersi. La sua ricostruzione è ora al vaglio degli investigatori.

Restano da accertare le cause del decesso di Buonfiglio. La prima relazione medico-legale avrebbe escluso che la ferita alla testa, accompagnata da una perdita di sangue, fosse da sola fatale. Sono attesi ulteriori esami, compresi quelli istologici, che potrebbero chiarire se l'uomo sia stato colto da un malore.

Tra le ipotesi investigative figurano anche il soffocamento o una manovra che potrebbe aver causato la morte. Gli accertamenti dovranno ricostruire quanto accaduto all'interno del suv e nel piazzale. La donna avrebbe inoltre dichiarato di essersi allontanata per cercare aiuto da alcune colleghe, senza riuscire a chiamare direttamente i soccorsi.

Gli esiti degli accertamenti autoptici potrebbero incidere anche sull'inquadramento giuridico della vicenda. In base a quanto emergerà, resta possibile una valutazione del fatto come omicidio preterintenzionale anziché volontario. Al termine dell'interrogatorio Alexandra si sarebbe detta dispiaciuta per quanto accaduto, continuando però a negare ogni responsabilità nella morte dell'uomo.

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