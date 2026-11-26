Plures Alia informa che UIL Trasporti ha indetto alcune assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono servizi nei territori dell’area fiorentina, pratese ed empolese. Le assemblee previste per i giorni 2, 3 e 7 dicembre ed avranno una durata media di due ore ciascuna, nei turni di lavoro di mattina e pomeriggio (10-12/13-15).

Di conseguenza potranno verificarsi rallentamenti nello svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade e nell’attività degli Ecocentri, degli Ecofurgoni, degli Infopoint del Punto Alia e degli sportelli Tari.

Questo in dettaglio il calendario delle assemblee per aree territoriali:

- 2 dicembre per l'area pratese; - 3 dicembre per l’area fiorentina; - 7 dicembre per l’area empolese.

Plures Alia assicura il massimo impegno affinché la situazione sia riportata alla normalità nel minore tempo possibile.

Per informazioni è possibile consultare Aliaestra oppure contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai seguenti numeri: 800 888 333 (rete fissa, gratuito), 199 105 105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore) e 0571 196 9333 (rete fissa e mobile).

Fonte: Plures Alia