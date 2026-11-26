A partire dalla serata di ieri, 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e fino a domenica 29 novembre, il PALP – Palazzo Pretorio sarà illuminato di arancione.

L'iniziativa aderisce alla campagna internazionale “Orange the World – Stop alla violenza di genere”, promossa, sul territorio locale, da Inner Wheel Club Pontedera e Soroptimist International Valdarno Inferiore, in collaborazione con il Comune di Pontedera. Un gesto simbolico che richiama l'attenzione sul contrasto alla violenza di genere e sulla necessità di mantenere alta, ogni giorno, la sensibilità e l'impegno della comunità su questo tema.

L'accensione del PALP si inserisce nel programma di “Pontedera delle Donne”, che anche quest'anno ha registrato una significativa partecipazione alle iniziative promosse sul territorio, coinvolgendo associazioni, istituzioni scolastiche, realtà sociali e cittadini.

La giornata del 25 novembre ha visto numerosi appuntamenti. Al Teatro Era oltre 300 studenti hanno partecipato all'incontro con gli operatori del Consultorio Giovani della Valdera, un'occasione di confronto e approfondimento rivolta alle nuove generazioni.

In mattinata, al parco San Rimedio di La Rotta, si è svolta l'iniziativa promossa da Crescere Insieme con le scuole e ad altre associazioni del territorio, dal titolo “Un seme di rispetto per il nostro parco”. Nel pomeriggio la sala Coop di via Terracini ha ospitato un incontro con l'associazione Eunice.

In serata, il Teatro Era ha fatto registrare il tutto esaurito per lo spettacolo teatrale “Il fattaccio”, con Giulia Pratelli e Adalgisa Vavassori, a cura di Utel. Lo spettacolo sarà replicato anche questa sera.

Numerose anche le attività realizzate nelle scuole cittadine, con momenti di riflessione e sensibilizzazione. Al Polo 0-6 Gandhi, in particolare, è stata allestita la scalinata con le scarpe rosse, accompagnata da un cartellone con il richiamo al 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24.

Un insieme di iniziative e testimonianze che conferma il valore di un impegno condiviso, capace di coinvolgere generazioni e realtà diverse, affinché il contrasto alla violenza sulle donne non sia legato soltanto a una ricorrenza, ma rappresenti una responsabilità quotidiana dell'intera comunità.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

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