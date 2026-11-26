Da alcune settimane sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale a seguito della posa della fibra ottica. "Interventi necessari", dichiara Lista Civica Più Certaldo, dal momento che, come segnalato attraverso un'interrogazione consiliare (Prot. 15190 del 25/06/2026), "i lavori iniziali non erano stati eseguiti a regola d’arte e non rispettavano le prescrizioni previste dall'Ordinanza n. 101/2026 del nostro Ufficio Tecnico".

"Vogliamo ringraziare gli uffici comunali per aver dato seguito alle segnalazioni e aver richiesto alle ditte esecutrici gli interventi necessari a garantire il corretto ripristino della pavimentazione, compreso il livellamento dei nuovi pozzetti - si legge nella nota -. Non vogliamo attribuirci meriti che non ci competono, ma riteniamo importante sottolineare il valore dell'attività di controllo e vigilanza sul territorio".

Per Più Certaldo, però, resta ancora una questione aperta: "È vero che i costi di questi ulteriori interventi sono a carico di Open Fiber e FiberCop e non gravano direttamente sul bilancio comunale. Ma questo non significa che non abbiano un costo per la collettività. Intervenire più volte sullo stesso tratto di strada comporta nuovi disagi, prolungamento delle chiusure, problemi alla viabilità e perdita di tempo per cittadini, residenti e attività commerciali".

La situazione, secondo la lista civica, non riguarderebbe soltanto la posa della fibra ottica. Infatti, "anche durante i mesi estivi, in occasione degli interventi sui sottoservizi, abbiamo assistito a ripetuti lavori sugli stessi tratti di tubazione per risolvere criticità che continuavano a ripresentarsi - spiegano nella nota -. Il tema, quindi, non è soltanto individuare chi sostiene i costi degli interventi, ma soprattutto garantire una corretta esecuzione dei lavori, evitando sprechi di risorse, disagi e inefficienze".

In conclusione, Più Certaldo ritiene "fondamentale che l'Amministrazione rafforzi l'attività di verifica e controllo, pretenda il rispetto delle prescrizioni tecniche e garantisca adeguati standard qualitativi da parte delle ditte esecutrici". Allo stesso tempo, "qualora le procedure o i regolamenti vigenti non consentano di operare in modo sufficientemente efficace, è necessario promuoverne il miglioramento nelle sedi competenti. L'efficienza di un servizio si misura soprattutto dalla qualità del risultato: fare bene i lavori, rispettando tempi e prescrizioni, fin dal primo intervento".

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