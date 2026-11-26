Dopo il raid notturno di vandali all'istituto Galileo Galilei di Firenze, che ha lasciato la scuola a soqquadro, con scritte razziste, islamofobe e omofobe e una bandiera arcobaleno bruciata, l'istituto ha riaperto le porte alla comunità scolastica. Studenti, docenti e personale ATA si ritroveranno domani mattina davanti all'istituto per manifestare contro quanto accaduto e ribadire il loro sostegno alla comunità scolastica.

La FLC CGIL Firenze esprime pieno sostegno all'iniziativa promossa dalla comunità scolastica dell'istituto Galileo Galilei e solidarietà a tutto il personale, agli studenti e alle studentesse: "La risposta collettiva della comunità scolastica agli attacchi omofobi e razzisti è un segnale importante. La scuola deve essere un luogo in cui ogni persona possa sentirsi accolta, rispettata e libera di essere se stessa, senza paura di discriminazioni o violenze.

È proprio attraverso l’educazione, il confronto e la valorizzazione delle diversità che si costruisce una società più giusta, inclusiva e democratica. Non possiamo derubricare quanto accaduto a un semplice episodio di vandalismo: è necessario contrastare ogni forma di razzismo, omofobia e intolleranza, anche attraverso maggiori investimenti nell’educazione e nella cultura del rispetto, compresa l’introduzione dell’educazione sesso affettiva. Per questo sosteniamo convintamente l’iniziativa di domani mattina, venerdì 27 novembre, alle ore 7.45 alle 8, in una sorta di presidio davanti all’istituto in via di Scandicci 151. Saremo al fianco di studenti, studentesse, docenti e personale ATA nel riaffermare i valori antifascisti, democratici e inclusivi della nostra Costituzione. Difendere questi valori significa difendere la scuola pubblica e la sua fondamentale funzione sociale".

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