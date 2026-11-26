Nel 1986, dopo aver interrotto gli studi e fatto una prima esperienza lavorativa, Carlo Nigi si diploma in un istituto privato di Roma (si laureerà poi in sociologia all’Università di Urbino). Da quel traguardo nasce nel 1987 l’idea di fondare con il cugino Luciano Lazzeri, in via Meucci 73 a Empoli, un Centro Studi per il recupero scolastico, destinato a diventare la passione di una vita.

Oggi la scuola, dal 2022 interamente della famiglia Nigi, è guidata dai figli Martina e Andrea. Tra le figure più significative ci sono Stefania Pisilli, segretaria storica fino al 2019, ed Elena Bruno, tuttora responsabile della sede di Pontedera.

All’inizio i corsisti serali di Ragioneria sono 19. La risposta è immediata e l’anno dopo, con 70 iscritti, arriva no le lezioni mattutine e nuovi indirizzi, ciascuno con classi, orari e approcci propri: una scelta organizzativa impegnativa e perciò poco diffusa tra i centri analoghi. Nel 1993 apre la sede di Pontedera e quella di Empoli si trasferisce in viale IV Novembre.

Da allora la Leonardo accompagna i cambiamenti della scuola italiana, spesso anticipandoli: nel 1994 introduce il laboratorio informatico, dal 2000 i corsi individuali sul modello britannico, dal 2003 le mappe concettuali. Nel 2010 arrivano i programmi per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), dal 2015 la formazione psicologica dei docenti affidata a esperti esterni, nel 2018 le lavagne multimediali integrate con il registro elettronico.

Alla base c’è un principio aggiornato nel tempo: insegnanti allenatori, non arbitri, che trasmettono compe tenze attraverso il dialogo, partono da ogni allievo e alzano l’asticella quando serve. “L’obiettivo – spiega Carlo Nigi – è che lo studente esca di casa contento di venire qui”.

Nel 2020 la pandemia mette alla prova il metodo della Leonardo e porta la didattica dalle aule alle mura domestiche: “È un periodo complesso – dice Martina Nigi – che richiede continua sperimentazione per coinvolgere i ragazzi, mantenerne viva la motivazione e preservare il rapporto con gli insegnanti. La sfida va oltre le lezioni online: occorre ripensare tempi, strumenti e modalità di confronto, perché ogni studente continui a sentirsi parte della scuola, anche a distanza. Un’esperienza che rafforza ascolto, flessibilità e attenzione alla persona”.

“Oggi la sfida è l’intelligenza artificiale – riflette Andrea Nigi – uno strumento da conoscere e governare, sempre più importante nello studio, nel lavoro e nella vita quotidiana. La scuola deve insegnare ai ragazzi a usarla in modo consapevole, critico e responsabile: formulare le domande giuste, verificare le risposte, riconoscerne potenzialità e limiti. Può offrire grandi opportunità, ma deve accompagnare il ragionamento personale, senza sostituirlo. Il nostro compito è preparare i giovani a questo futuro, dando loro gli strumenti per esserne protagonisti”.

Quarant’anni dopo, la missione si rinnova: costruire, con intelligenze nuove, una Scuola con la S maiuscola, sempre più a misura di persona.

Fonte: Ufficio stampa

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