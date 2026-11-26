Domenica 13 dicembre Villa Caruso Bellosguardo apre le porte per "Buon Caruso!", un pomeriggio di festa per grandi e piccoli. Si potranno assaggiare cioccolato e aceto balsamico, ascoltare racconti e musica e partecipare a un laboratorio creativo per i bambini. L'accoglienza comincia alle 15.30 nella villa che Enrico Caruso fece sua residenza fra il 1906 e il 1921.

Il programma parte alle 16 con una degustazione guidata di cioccolato pensata per adulti e bambini. Nello stesso orario Tia Marino e Mano Mano Piazza leggono storie di Natale per i più piccoli. Alle 17 c'è la degustazione guidata di aceto balsamico, mentre i bambini possono partecipare al laboratorio di cake design, dove decorano biscotti che poi portano a casa. Alle 17.30 la Filarmonica Amedeo Bassi chiude il pomeriggio con il suo concerto di Natale.

Per tutto l'evento saranno presenti gli stand solidali di Noi per Voi ed Emergency, che daranno ai visitatori la possibilità di sostenere i loro progetti.

“Con Buon Caruso! vogliamo che Villa Caruso sia per un pomeriggio la casa di tutti, un luogo dove le famiglie si ritrovano per festeggiare insieme il Natale - dichiara Costanza Caradonna, presidente dell’Associazione Villa Caruso - Abbiamo scelto un programma per tutti i sensi: il gusto con le degustazioni, l'ascolto con le letture e la musica della Filarmonica Amedeo Bassi, la manualità con il laboratorio per i bambini. In una villa che ha avuto come padrone di casa uno dei più grandi tenori di sempre, chiudere la giornata con un concerto ci è sembrato il modo più naturale per farci gli auguri. Abbiamo voluto con noi anche Noi per Voi ed Emergency, perché crediamo che il Natale sia anche un'occasione per pensare a chi ha bisogno. Vi aspettiamo numerosi il 13 dicembre”.

L'ingresso costa 5 euro per gli adulti ed è gratuito per i bambini. Le degustazioni sono incluse e non serve prenotarle. Il laboratorio di cake design costa 15 euro e si fa solo su prenotazione, con un messaggio WhatsApp al numero +39 333 787 0837 entro il 10 dicembre.

Fonte: Villa Caruso Bellosguardo - Ufficio Stampa

Notizie correlate