Lo Sportello Vanessa, in collaborazione con il Quartiere 5, la Fratellanza Popolare di Peretola e le Associazioni del territorio, organizza la tradizionale camminata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Lo Sportello Vanessa è uno spazio di ascolto, accoglienza e orientamento gratuito dedicato alle donne vittime di violenza, con sede alla Fratellanza Popolare di Peretola.

Di seguito il programma della camminata:

- ritrovo ore 15.30 in via Lazio, al cippo dedicato a Irene Focardi, vittima di femminicidio, e partenzaalle ore 15.45;

- sosta alla panchina rossa in piazza I° Maggio, con il Centro per l’Età Libera Insieme perBrozzi-Gruppo 334;

- sosta alla Libertas Quaracchi;

- proseguimento lungo via di Peretola con la partecipazione delle Botteghe del Borgo;

- arrivo alla Fratellanza Popolare di Peretola, via di Peretola 68.

Ci saranno momenti di condivisione con:

esibizione di ballerine della Scuola di Danza Demidoff,

ensamble dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole,

letture e poesie a cura di Alberto Argentile

Indossa qualcosa di rosso e porta qualcosa per fare rumore e farsi sentire, perché la violenza sulle donne riguarda tutti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

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