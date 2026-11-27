L'iniziativa si terrà sabato 28 novembre alle 15.30 nel Quartiere 5. Il corteo partirà da via Lazio e attraverserà Peretola e Brozzi, con momenti di musica, danza e letture
Lo Sportello Vanessa, in collaborazione con il Quartiere 5, la Fratellanza Popolare di Peretola e le Associazioni del territorio, organizza la tradizionale camminata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
Lo Sportello Vanessa è uno spazio di ascolto, accoglienza e orientamento gratuito dedicato alle donne vittime di violenza, con sede alla Fratellanza Popolare di Peretola.
Di seguito il programma della camminata:
- ritrovo ore 15.30 in via Lazio, al cippo dedicato a Irene Focardi, vittima di femminicidio, e partenzaalle ore 15.45;
- sosta alla panchina rossa in piazza I° Maggio, con il Centro per l’Età Libera Insieme perBrozzi-Gruppo 334;
- sosta alla Libertas Quaracchi;
- proseguimento lungo via di Peretola con la partecipazione delle Botteghe del Borgo;
- arrivo alla Fratellanza Popolare di Peretola, via di Peretola 68.
Ci saranno momenti di condivisione con:
esibizione di ballerine della Scuola di Danza Demidoff,
ensamble dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole,
letture e poesie a cura di Alberto Argentile
Indossa qualcosa di rosso e porta qualcosa per fare rumore e farsi sentire, perché la violenza sulle donne riguarda tutti.
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa
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