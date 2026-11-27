Una normativa regionale sugli appalti pubblici più moderna, capace di rispondere alle esigenze di amministrazioni, imprese e lavoratori e di rafforzare sicurezza, legalità e trasparenza. Con questi obiettivi la Regione Toscana ha avviato la riforma della legge regionale 38 del 2007 su contratti pubblici e sicurezza e regolarità del lavoro. Questa mattina a Firenze l'assessore regionale agli appalti e al lavoro Alberto Lenzi ha incontrato i portatori di interesse per illustrare la proposta elaborata dagli uffici e raccogliere osservazioni e contributi utili alla definizione del testo.

La proposta di revisione, resa necessaria dal nuovo Codice nazionale dei contratti pubblici, punta a rafforzare le funzioni dell'Osservatorio regionale: monitoraggio della spesa, supporto giuridico e tecnico-operativo alle stazioni appaltanti, trasparenza, indicatori di anomalia e di rischio di illegalità. Sul fronte della sicurezza verrà mantenuta e aggiornata la figura del tutor di cantiere, introdotta nel 2007, e si prevede la rilevazione delle presenze nei cantieri di appalti e concessioni di lavori di importo pari o superiore a 1,5 milioni di euro. Confermati il sostegno alla digitalizzazione delle procedure, il ruolo di centrale di committenza e soggetto aggregatore e gli strumenti legati al prezzario regionale.

“Non vogliamo limitarci ad adeguare la normativa regionale a quella nazionale – dichiara Lenzi – ma consolidare e rinnovare il modello toscano di gestione degli appalti. La spesa pubblica è una leva per lo sviluppo, ma anche per la qualità del lavoro, la sicurezza e la legalità. Per questo abbiamo voluto coinvolgere fin da subito i soggetti interessati: il confronto e la partecipazione sono elementi essenziali per costruire una buona legge”.

“Semplificare non deve significare ridurre le tutele – prosegue l'assessore –. Innovazione tecnologica, digitalizzazione ed efficienza amministrativa devono rafforzare la sicurezza dei lavoratori, la trasparenza delle procedure e la qualità degli investimenti pubblici, valorizzando l'esperienza che la Toscana ha maturato in questo ambito”.

L'incontro di oggi è una tappa del percorso di ascolto che accompagnerà la definizione della proposta di legge, con l'obiettivo di arrivare a un quadro normativo il più possibile condiviso con i soggetti economici, sociali e istituzionali del territorio.

Fonte: Regione Toscana

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