"I Comuni sono i luoghi quotidiani della vita della Repubblica, ma per esercitare a pieno il loro compito hanno bisogno di stabilità, mentre la situazione dei bilanci peggiora ogni anno". Lo ha detto la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, al termine dell'assemblea nazionale dell'Anci che si è tenuta a Verona.

"Quest’anno – spiega la prima cittadina - grava pesantemente il sacrosanto aumento dei salari in virtù del rinnovo dei contratti dei lavoratori della pubblica amministrazione e anche di tante cooperative che lavorano per noi. A fronte di un aumento complessivo di spesa per il personale che ammonta a 1,5 miliardi di euro, il governo stanzia appena 100 milioni caricando così il costo degli aumenti totalmente su bilanci già fragili. Allo stesso tempo non si vedono ad oggi politiche di flessibilità che aiuterebbero, al di là degli stanziamenti, ad usare i soldi che spesso i Comuni hanno ma che sono impossibilitati a usare a vario titolo".

Poi la richiesta di un cambio di rotta: "Da soli i comuni non fanno miracoli, serve un governo presente che non prelevi risorse alle amministrazioni ma le fornisca a sufficienza, che innovi le procedure, snellisca la burocrazia e renda flessibile in sicurezza la gestione della cosa pubblica".

"Scandicci – sottolinea ancora Sereni - sta facendo la propria parte su tutto questo ed è stata protagonista anche sui temi ambientali in un panel del ministero dell'Ambiente grazie alla recente approvazione del Paesc. Abbiamo partecipato a incontri su casa, sport, sicurezza, trasporti, inclusione, cultura. Un grande grazie ad Anci che ci permette di dialogare con un punto di vista unitario, tutti insieme, cercando condivisione e confronto.

Ci auguriamo che tutto questo lavoro non vada a vuoto ma trovi in chi governa in questo momento risposte reali come i bisogni delle persone e delle città, che sono gli ecosistemi più efficaci per dare le risposte urgenti che servono.

Vedremo casa accadrà, mentre noi continuiamo a essere in prima linea su tutti i fonti".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

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