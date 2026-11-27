Fondato nel 1976 dall’incontro tra i due maestri tibetani Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rinpoche e un gruppo di giovani italiani, l’Istituto Lama Tzong Khapa ha trovato la sua sede naturale a Pomaia, in provincia di Pisa, dove è cresciuto insieme alla sua comunità fino a diventare uno dei principali centri europei dedicati allo studio e alla pratica del buddhismo tibetano e, contemporaneamente, un luogo di dialogo e confronto con il mondo scientifico e universitario contemporanei. Da quei primi anni di attività e da quel piccolo gruppo di ragazze e ragazzi, l’Istituto si è sviluppato in stretta connessione con il territorio, contribuendo a rivitalizzare il piccolo paese sulle colline toscane e a generare nuove opportunità per la comunità locale. Nel tempo è diventato un luogo di riferimento per approfondire e mettere in pratica gli insegnamenti buddhisti. Propone programmi di filosofia e psicologia buddhista, condotti da insegnanti tibetani e occidentali, corsi, ritiri e attività di approfondimento; accoglie visitatori e scuole e, da sei anni, promuove il Festival del Tibet, dedicato alla cultura e alle tradizioni tibetane.

Cinquant’anni dopo, giovedì 3 dicembre 2026, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua fondazione, l’Istituto ripercorre questa storia, fatta di maestri, studenti, volontari e incontri con una giornata di eventi e cerimonie tradizionali aperti a persone di ogni età e credo religioso che desiderano partecipare, capire, conoscere. Per l’occasione l’Istituto apre le sue porte ospitando gratuitamente oltre 200 persone per pranzo e pernottamento.

Direttore Tallarico: "Celebriamo le nostre origini e guardiamo al futuro"

Il 3 dicembre 2026 riunisce altre due ricorrenze importanti: la commemorazione del parinirvana (la morte) di Lama Tzong Khapa, il maestro da cui l’Istituto prende il nome, e l’anniversario della nascita di Lama Zopa Rinpoche, figura centrale nella storia dell’Istituto e nella diffusione della tradizione buddhista tibetana in occidente.

"Cinquant’anni sono una storia importante, ma non un punto d’arrivo: sono una base da cui continuare a costruire. Il percorso dell’Istituto è stato segnato dall’incontro tra i maestri e i loro primi allievi, dalla trasmissione degli insegnamenti e dalla crescita di una comunità che ha contribuito alla diffusione del buddhismo tibetano in Italia e da un forte radicamento nel territorio", dichiara Valerio Tallarico, direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa. "Celebrare questo anniversario significa ripercorrere le nostre origini e riconoscere il contributo di tutte le persone che hanno costruito questa esperienza. Ma significa anche guardare al futuro, raccogliere ciò che abbiamo ricevuto e continuare a renderlo vivo nel presente, rafforzando il dialogo con la società contemporanea, le nuove generazioni e il mondo della ricerca e della formazione".

Il castello alla fine degli anni Settanta (Foto Istituto Lama Tzong Khapa)

Cinquant'anni Istituto Lama Tzong Khapa: il programma del 3 dicembre

(Qui il programma completo della giornata).

La giornata celebrativa del 3 dicembre si apre alle 9.00 con una grande puja Lama Chöpa, pratica rituale della tradizione buddhista tibetana dedicata al maestro spirituale, per riunire i partecipanti in un momento di meditazione, preghiera e gratitudine. Alle ore 11.30 è prevista l’inaugurazione dello stupa dedicato a Lama Zopa Rinpoche, monumento sacro del buddhismo che tradizionalmente custodisce reliquie o oggetti sacri ed è un luogo di meditazione e pratica spirituale, a lui dedicato.

Dopo il pranzo, offerto gratuitamente ai partecipanti iscritti all’evento, il pomeriggio prosegue con una conferenza dedicata ai cinquant’anni dell’Istituto, accompagnata da una cerimonia di ringraziamento per le persone che hanno contribuito alla sua storia. A chiudere la giornata un aperitivo e una festa aperti a tutta la comunità. Per chi lo desidera è possibile pernottare gratuitamente in Istituto nelle notti del 2 e 3 dicembre con servizio di pensione completa (previa richiesta al momento dell’iscrizione e fino a esaurimento dei posti disponibili).

Per approfondire: formazione, ricerca, volontariato e le origini dell’Istituto Lama Tzong Khapa

La formazione è uno dei pilastri dell’attività dell’Istituto grazie alla presenza dei maestri residenti, che garantisce continuità agli insegnamenti e include percorsi rivolti a chi si avvicina per la prima volta al buddhismo e a chi desidera approfondirne lo studio. Tra questi, il FPMT Basic Program, ideato da Lama Zopa Rinpoche, e il FPMT Masters Program, nato da un progetto di Lama Yeshe, sviluppato dai Servizi educativi FPMT sulla base delle indicazioni di Lama Zopa Rinpoche e insegnato per la prima volta all’Istituto da Ghesce Ciampa Ghiatso.

Uno dei passaggi più significativi della storia recente è l’apertura al confronto con il mondo scientifico e universitario: oltre dieci anni fa è nata la collaborazione con l’Università di Pisa, che ha dato vita ad attività di ricerca, formazione e divulgazione e a percorsi di alta formazione dedicati alle neuroscienze, alla mindfulness e alle pratiche contemplative, alle epistemologie comparate, ai Contemplative Studies e al fine vita. Il dialogo con la ricerca prosegue attraverso MindScience Academy e altre collaborazioni con il mondo universitario, tra cui l’Università di Padova, nell’ambito del Master in Contemplative Studies, Bologna e Firenze.

Il volontariato è da sempre una componente essenziale della vita dell’Istituto. Nei primi anni furono proprio molti volontari a contribuire al recupero del complesso di Pomaia e alla costruzione, giorno dopo giorno, della comunità che si raccoglie intorno all’Istituto. Ancora oggi il loro contributo riguarda molte dimensioni della vita quotidiana: dalla cura degli spazi all’accoglienza, dal supporto alle attività e agli insegnamenti alla vita comunitaria. Non è solo un aiuto pratico, ma un modo di partecipare alla vita dell’Istituto e di metterne in pratica uno dei principi fondanti: la cura degli altri e del luogo che si condivide.

L’Istituto Lama Tzong Khapa nasce a Milano nel 1976, l’anno successivo la comunità raccolta intorno ai maestri Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rinpoche si trasferisce nel castello ottocentesco di Pomaia, in provincia di Pisa. Nel corso dei decenni l’Istituto ha accolto importanti maestri del buddhismo tibetano e di altre tradizioni buddhiste, tra questi, Sua Santità il XIV Dalai Lama, che ha visitato l’Istituto cinque volte.

L’Istituto Lama Tzong Khapa è tra i centri buddhisti che hanno contribuito alla fondazione dell’Unione Buddhista Italiana, di cui è tuttora membro.

Fonte: Ufficio stampa

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