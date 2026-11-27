Si è conclusa con un successo davvero straordinario l’edizione 2026 di Degustando l’Arte, la manifestazione promossa dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato, che per quattro serate ha saputo coinvolgere un pubblico numeroso, trasformando gli spazi della Fondazione in un luogo di incontro, cultura, emozioni e condivisione.

Un’edizione speciale, dedicata al bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, e al suo intramontabile Pinocchio, che ha visto protagonisti artisti, associazioni, aziende, operatori del territorio e tanti cittadini.

Un risultato che va ben oltre le aspettative e che premia il lavoro di tutte le persone che, con passione e disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

La serata conclusiva, arricchita dall’asta benefica delle opere dedicate a Pinocchio, ha assunto però un significato particolarmente intenso e commovente.

Il pensiero di tutti è andato a Francesca Pinochi, giornalista, amica e conduttrice delle prime tre serate, scomparsa improvvisamente prima di poter essere presente all’ultimo appuntamento.

Francesca è stata ricordata con grande affetto e commozione. Una professionista straordinaria, che fino all’ultimo è stata presente, con il suo entusiasmo, la sua professionalità e la sua sensibilità, a quella che considerava una delle sue creature, un progetto al quale aveva dedicato energie, idee e passione.

Un ricordo che ha unito tutti i presenti in un momento di profonda commozione, nel quale è stato impossibile non avvertire la sua assenza.

"È difficile raccontare questa edizione senza parlare di Francesca. È stata una presenza fondamentale, un’amica di sempre e una professionista con la quale ho condiviso tante esperienze. Ha accompagnato Degustando l’Arte con entusiasmo e competenza, facendola sentire anche un po’ sua. Ci sarebbe piaciuto averla con noi fino alla fine, ma il suo ricordo e il suo contributo resteranno parte integrante di questa manifestazione. A lei va il nostro pensiero più affettuoso".

Il Vicepresidente della Fondazione, Vittorio Gabbanini, desidera rivolgere un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato, a partire dagli sponsor e dalle aziende che hanno creduto nell’iniziativa e hanno sostenuto concretamente il progetto.

Un grazie agli artisti, agli organizzatori, ai collaboratori, alle associazioni, agli operatori dell’enogastronomia, ai volontari e a tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo, professionalità e generosità.

Un ringraziamento speciale anche a Filippo Lotti, a Casa d’Arte San Lorenzo e a FuoriLuogo – Servizi per l’Arte per il prezioso lavoro artistico e organizzativo.

"La partecipazione del pubblico e la qualità delle proposte ci consegnano un risultato che ci riempie di orgoglio. Degustando l’Arte è ormai molto più di una manifestazione: è un progetto che mette insieme cultura, territorio, solidarietà e capacità di fare squadra. Il successo di questa edizione ci dà la forza e la voglia di guardare avanti. Ma questa volta, nel nostro bilancio, c’è anche un’emozione che porteremo con noi: il ricordo di Francesca, che continuerà a essere presente nelle prossime edizioni".

Degustando l’Arte si chiude con un grande successo, ma soprattutto con una promessa: continuare a far vivere un progetto nel quale Francesca ha creduto e al quale ha lasciato un segno indelebile.

Fonte: Fondazione Conservatorio Santa Chiara

Notizie correlate