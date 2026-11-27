Storie di donne, identità plurali, percorsi di emancipazione e nuove cittadinanze. Si è conclusa questo pomeriggio a Empoli, negli spazi dell’ex Cinema La Perla, la quinta edizione de La Toscana delle Donne, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana e ideata dall’assessora alla Cultura e alla Parità di genere Cristina Manetti, dedicata quest’anno al tema “Straniere”.

L’incontro “Voci plurali. Donne, memoria e cittadinanza nella Toscana di oggi”, organizzato in collaborazione con COSPE, ha riportato al centro della riflessione parole, musica e identità, le tre dimensioni che avevano caratterizzato anche l’apertura della manifestazione, dando voce alle donne che, attraverso le proprie esperienze e i propri talenti, contribuiscono a trasformare la società e la cultura del nostro Paese.

All’appuntamento, introdotto dalla presidente di COSPE Anna Meli, hanno preso parte l’assessora Cristina Manetti, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e la consigliera regionale Brenda Barnini.

“Abbiamo voluto concludere questa quinta edizione de La Toscana delle Donne con un incontro dedicato proprio al tema che ci ha accompagnato in queste settimane, quello delle ‘Straniere’ – ha sottolineato Manetti –. Lo abbiamo fatto insieme a COSPE, che da sempre segue le storie di tante donne, e ringrazio la presidente Anna Meli per il lavoro che porta avanti. Oggi abbiamo incontrato giovani donne cresciute in Italia, che portano con sé la ricchezza delle proprie origini, un vissuto carico di umanità ed esperienze, ma anche percorsi spesso in salita che le hanno condotte ad affermarsi attraverso la musica, la scrittura e la cultura. Le loro testimonianze ci restituiscono uno spaccato dell’Italia attraverso sguardi diversi e ci ricordano anche il cammino compiuto da noi donne italiane che, ottant’anni fa, con la conquista del diritto di voto, abbiamo fatto un passo fondamentale verso la piena cittadinanza. La pluralità delle voci è una ricchezza e nessuna donna deve sentirsi straniera rispetto ai propri diritti e alle proprie opportunità”.

Protagoniste del pomeriggio la scrittrice e giornalista italo-ghanese Djarah Kan, con “Il diritto di essere sé stesse”, un racconto ispirato alla vita di Nina Simone che intreccia musica, femminismo, razzismo e società contemporanea, e la pianista e performer italo-senegalese Oumoulkhairy Carroy, in arte UMI, con “I Have a Piano – Un continente in movimento”, una performance che esplora attraverso la musica il rapporto tra identità, memoria e migrazioni.

Un appuntamento particolarmente significativo per il territorio empolese. Secondo il Rapporto sull’immigrazione 2026 dell’Osservatorio sociale regionale e di Anci Toscana, al 1° gennaio 2026 erano 25.033 i cittadini senza cittadinanza italiana residenti negli undici comuni dell’Empolese Valdelsa, con una presenza femminile superiore al 50 per cento.

Con l’incontro di Empoli si chiude così un’edizione de La Toscana delle Donne che, attraverso linguaggi ed esperienze differenti, ha indagato il significato dell’essere straniere, affrontando i temi dell’appartenenza, del riconoscimento, dei diritti e della parità, per costruire una società sempre più inclusiva.

Fonte: Regione Toscana

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