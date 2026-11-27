U.S. Livorno Basket vs La Patrie Etrusca Basket 85 – 104
(26-27, 25-19, 12-36, 22-22)
Tabellino: Belli 24, Fontanelli 4, Eihmanis 10, Roventini 22, Ferrini 5, Salvietti 7, Zecchi 7, Pipolo 4, Rupil 21. All. Martelloni, Ass. Menconi.
Coach Menconi: “Un terzo quarto da 36-12 crea il divario della gara. Non partiamo benissimo in termini di attenzione e intensità difensiva contro una squadra intensa e ben allenata. Prossima partita contro Piombino a Fontevivo Lunedì.”
"Forza Etrusca!"
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
San Miniato
Basket
27 Novembre 2026
Etrusca Basket San Miniato vs Dream Basket Pisa Giallo 73 – 79 (14-22, 24-22, 18-14, 17-21) Tabellino: Pucci 7, Cioni 12, Zucchelli, Cehu 2, Monaco 20, Larocca 10, Torregrossa n.e., Latessa 19, [...]
San Miniato
Basket
25 Novembre 2026
I ragazzi di coach Giunti & Bartoli ritornano vittoriosi dalla difficile trasferta di Volterra. Era un test importante sul campo di una delle formazioni più attrezzate del girone, sostenuta da [...]
San Miniato
Basket
25 Novembre 2026
Una domenica pomeriggio dall’epilogo amaro al PalaFontevivo nella nona giornata di andata. Ai biancorossi non basta un buon avvio: San Paolo Ostiense Roma espugna San Miniato vincendo 73-81 al termine [...]
<< Indietro