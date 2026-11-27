Etrusca Basket San Miniato vs Dream Basket Pisa Giallo 73 – 79

(14-22, 24-22, 18-14, 17-21)

Tabellino: Pucci 7, Cioni 12, Zucchelli, Cehu 2, Monaco 20, Larocca 10, Torregrossa n.e., Latessa 19, Contino n.e., Stefanelli 3. All. Menconi.

Coach Menconi: “In attacco abbiamo fatto una buona partita. Costruendo buoni tiri e un buon ritmo. In difesa sicuramente dobbiamo crescere perché non ci siamo fatti trovare sempre pronti in alcune situazioni e dobbiamo diventare più bravi a difendere di squadra sui giocatori migliori avversari oltre che nella gestione dei falli. Peccato perché in una partita in cui abbiamo segnato ben 12 triple abbiamo tirato 12 su 36 ai tiri liberi e in una partita punto a punto fanno la differenza. La squadra comunque sta crescendo e prossima partita ci aspetta la capolista Massa.”

Fonte: Etrusca Basket

Notizie correlate