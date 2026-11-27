È stata inaugurata oggi, 27 novembre, la nuova sede empolese di Lega Italia Federale, in via Benvenuto Cellini. Presenti all'apertura l'onorevole Andrea Crippa, commissario regionale toscano di Lega Italia Federale, Guglielmo Mossuto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Firenze, Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista, Susi Giglioli, segretaria della sezione empolese, Angelo Fiore e Stefano Burgassi, consiglieri comunali della Lega a Castelfiorentino, oltre ad altri esponenti locali.

Al taglio del nastro, Crippa e Giglioli hanno sottolineato l'importanza dell'apertura della sede, definendola un segnale di radicamento sul territorio e un "punto d'ascolto aperto a tutti i cittadini".

"Con l'apertura della sede di Empoli, la Lega lancia un messaggio chiaro di presenza e radicamento sul territorio, confermandosi un preciso punto di riferimento per la cittadinanza - hanno dichiarato Crippa e Giglioli -. Nonostante l'assenza di una rappresentanza consiliare nel Comune, il coordinamento diretto tra i nostri eletti ai diversi livelli istituzionali, unito alla capacità operativa e all'impegno di militanti e sostenitori, ci consente, infatti, di intercettare le problematiche del territorio e di fornire risposte concrete e tempestive alle esigenze degli empolesi".

La sede, sottolineano, "non rappresenterà soltanto un nuovo presidio politico, ma soprattutto uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione, attraverso il quale rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni".

Nel corso degli interventi sono state affrontate anche alcune delle principali criticità del territorio empolese, dalla sanità alla sicurezza, passando per la vicenda Keu e la Multiutility. "Molteplici e note sono le problematiche della zona, a cominciare da quelle legate alla Sanità, con il nosocomio locale spesso sotto pressione, mentre dell'ampliamento del Pronto Soccorso non si ha traccia. Anche a livello di sicurezza, le criticità non mancano e la possibilità di prevedere un'aliquota dell'Esercito nella zona della stazione, notoriamente malfamata, sarebbe un provvedimento auspicabile".

Sul caso Keu, i rappresentanti della Lega hanno ribadito che sulla vicenda "non si possa scrivere la parola fine", nonostante le assoluzioni in ambito politico da parte della Magistratura. Critiche anche alla Multiutility, definita un "clamoroso fallimento", con bollette sempre più salate a fronte di un servizio ritenuto "non all'altezza".

In conclusione, si è parlato delle difficoltà dei commercianti del centro storico, in particolare dei danni e dei rischi legati agli allagamenti dello scorso settembre. La Lega ha lanciato una stoccata all'amministrazione comunale sul tema delle iniziative natalizie e della valorizzazione del centro: "Bene, quindi, la Città del Natale, ma il Comune s'impegni anche e soprattutto a risolvere gli atavici problemi strutturali di questa importante parte di Empoli".

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