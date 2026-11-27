Un kit con indumenti e generi di conforto a disposizione delle vittime di violenza prese in carico dal Codice Rosa. È il service promosso dal Lions Club International, presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, nell’incontro istituzionale dedicato al Codice Rosa, in programma per la Toscana delle donne, manifestazione ideata da Cristina Manetti, assessora alla Parità di genere.

L’iniziativa è stata l’occasione per parlare delle nuove forme di violenza di genere, ma anche delle prossime evoluzioni del servizio ideato 18 anni fa all’Asl di Grosseto e adesso esteso a tutto il territorio regionale. All’incontro hanno partecipato Vittoria Doretti, ideatrice del Codice Rosa e Commissaria Ministeriale, Alessandra Belardini, dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica Lazio della Polizia di Stato, e rappresentanti Lions.

La Regione Toscana è impegnata da anni nel contrasto alla violenza di genere e uno degli strumenti più importanti in questa direzione è il Codice Rosa. Nel 2025 sono stati registrati 2.749 accessi in Codice Rosa nei Pronto Soccorso della Toscana, rispetto ai 2.701 del 2024. Di questi, 2.238 hanno riguardato persone adulte e 511 minorenni. Tra gli adulti, 1.839 erano donne. Dal 2012, anno in cui è iniziata la rilevazione regionale, al 31 dicembre 2025, gli accessi complessivi hanno raggiunto quota 35.569.

Il Codice Rosa non è semplicemente un codice di accesso al Pronto Soccorso, ma un vero e proprio percorso di presa in carico che mette al centro la persona, la sua sicurezza e i suoi bisogni. Il percorso prevede il coinvolgimento di diverse professionalità: medici, infermieri, ostetriche, psicologi e assistenti sociali lavorano in maniera integrata, attivando, quando necessario, il raccordo con le forze dell’ordine, la magistratura e i servizi territoriali.

Un aspetto particolarmente importante è la continuità dell’assistenza. L’intervento non termina con le cure ricevute in Pronto Soccorso: la donna viene accompagnata verso i servizi che possono sostenerla nel percorso successivo, a partire dai Centri antiviolenza.

“Il Codice Rosa rappresenta una delle esperienze più significative che la Toscana ha saputo costruire nel contrasto alla violenza di genere, un modello che continua a evolversi per rispondere ai bisogni delle donne e alle nuove forme di violenza – ha sottolineato l’assessora alla Parità di genere Cristina Manetti –. L’iniziativa dei Lions dimostra quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario e associazionismo. Anche un gesto apparentemente semplice, come mettere a disposizione indumenti e generi di conforto, assume un valore profondo in un momento di estrema fragilità, contribuendo a restituire dignità e sicurezza a chi ha subito violenza. È questo lo spirito con cui è nata anche La Toscana delle Donne: mettere in rete esperienze, competenze e sensibilità diverse, costruire una responsabilità collettiva e rafforzare quella cultura del rispetto che è alla base di ogni azione di prevenzione e contrasto alla violenza. Nessuna donna deve sentirsi sola, né nel momento in cui chiede aiuto né nel successivo percorso di uscita dalla violenza”.

“Per quanto riguarda la comunicazione della violenza di genere – ha spiegato Vittoria Doretti - si parla spesso del pericolo di creare effetti di emulazione. Questo ci deve portare ad una maggiore attenzione sui contenuti comunicati ma non a smettere di informare. Dobbiamo continuare a divulgare quali siano i servizi e ricordare alle donne che il numero antiviolenza 1522 è sempre attivo: nessuna deve sentirsi sola”.

Sul futuro del Codice Rosa, Doretti ha ricordato che è in corso un’evoluzione 5.0: “L’obiettivo è aprire più porte di ascolto – ha detto - oltre il pronto soccorso, su tutto il territorio. Inoltre è importante passare dal semplice conteggio dei dati all'analisi dei trend, da leggere con coraggio per orientare politiche e interventi. Sempre più urgente e fondamentale risulta l’inserimento nelle scuole di un'educazione mirata a prevenire la violenza”.

“La Toscana delle donne – ha concluso Doretti - è un esempio, un movimento che attraversa più realtà con il fine di contrastare la violenza di genere. Ringrazio quindi la Regione Toscana, in prima linea nel sostenere politiche di parità di genere. Desidero ringraziare anche il mio staff e tutte le professioniste e professionisti che lavorano fuori dal clamore delle telecamere per realizzare questo servizio. Un pensiero particolare va alla memoria della professoressa Martina Focardi, medica legale fondamentale nello realizzazione del Codice Rosa”.

“Nel primo semestre 2026, in Italia sono aumentati da 4590, dello stesso periodo 2025, a 5020 i reati contro la persona registrati dalla Polizia di Stato – ha spiegato Alessandra Belardini, dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica Lazio della Polizia di Stato –, tra cui spicca la fattispecie del revenge porn, con un aumento del 56%, seguita dallo stalking, quindi dalla pornografia minorile e adescamento dei minori. Da segnalare una novità, il deep fake, ossia la manipolazione di immagini con l’uso di IA. E' molto importante fare formazione sui rischi del web già con i più piccoli”.

Piero Fontana, governatore del distretto 108 LA Toscana, che rappresenta 92 Lions Club, ha descritto il Kit per il Codice Rosa: “Questo progetto nasce per risolvere un problema solo apparentemente secondario. In ospedale le vittime spesso rimangono senza vestiti, utilizzati per le indagini. L’obiettivo del kit è restituire dignità e comfort immediato alle vittime, mettendo a disposizione biancheria intima, indumenti, generi di conforto come spazzolino e articoli per l'igiene personale. Il progetto è stato avviato un paio di anni fa, dopo una richiesta del Codice Rosa e diventato service nazionale, ottenendo grande successo tra i 92 club toscani”.

Fonte: Regione Toscana