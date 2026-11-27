‘Le Campane della Pace – Da Firenze al mondo’, un'iniziativa di solidarietà e dialogo interreligioso e interculturale, nata con l’intento di promuovere, attraverso un gesto concreto e dal profondo valore simbolico, un messaggio universale di pace, fraternità e speranza. La presentazione del progetto, promosso dalla Scuola fiorentina per l’alta Formazione al dialogo interreligioso e interculturale (FSD) e dalla fondazione “Medici F3 – I Medici Friends for Florence”, si è tenuta questa mattina (venerdì 27 novembre) a palazzo del Pegaso.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti la presidente dell’Assemblea toscana, Stefania Saccardi, Osama Rashid, segretario generale FSD, e Paolo Gacci presidente onorario di Medici F3 – I Medici Friends for Florence.

Il progetto, promosso da FSD e dalla Fondazione ‘Medici F3 – I Medici Friends for Florence’, intende riunire autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili, delle diverse confessioni religiose e del mondo culturale e associativo, nel segno della storica vocazione di Firenze al dialogo e all’incontro tra i popoli.

L'iniziativa prevede la donazione di due Campane della Pace, destinate rispettivamente al Delta del Niger, in Nigeria, e a Karak, in Giordania, quali testimonianze permanenti di vicinanza e solidarietà verso comunità segnate dalla sofferenza e dalle violenze. La prima è già stata simbolicamente donata al principe Theodore Amanfo, geologo di origine nigeriana, con dottorato di ricerca in geologia, filantropo, presidente e fondatore della MPI ONLUS (Messaggeri di Pace), da anni impegnato nella realizzazione di pozzi per garantire l’accesso all’acqua potabile e favorire le coltivazioni agricole nei territori del Delta del Niger, gravemente compromessi dall’inquinamento delle falde acquifere causato dalle attività petrolifere. L’auspicio è che la campana possa risuonare già nel prossimo Natale. La seconda donazione, destinata a Karak, è stata pensata come segno di vicinanza alla comunità cristiana recentemente colpita da episodi di violenza, riaffermando i valori della libertà religiosa, della convivenza pacifica e del rispetto reciproco.

Su ciascuna campana sarà incisa la parola PACE nelle sei lingue ufficiali dell’Onu – inglese, francese, spagnolo, russo, arabo e cinese (mandarino) –, in italiano e in ebraico, per sottolineare il carattere universale del messaggio e il valore del rispetto reciproco tra culture e tradizioni religiose.

“In un tempo in cui le guerre, le persecuzioni e le divisioni sembrano avere il sopravvento sulle ragioni del dialogo – ha detto la presidente Stefania Saccardi – è importante che da Firenze continuino a partire messaggi di pace. È un impegno che appartiene alla storia della nostra città e della Toscana e che trova nell’eredità di Giorgio La Pira una delle sue espressioni più alte. Queste due campane non sono soltanto un simbolo, ma un gesto concreto di vicinanza a comunità che hanno conosciuto la sofferenza e la violenza. Credo che il dialogo tra le religioni possa rappresentare una straordinaria risorsa per la costruzione della pace”. Come istituzioni, ha aggiunto la presidente, “abbiamo il dovere di sostenere chi lavora in questa direzione, nella consapevolezza che la pace si costruisce anche attraverso piccoli gesti, relazioni, occasioni di incontro”.

Prima del convegno, l’iniziativa prenderà simbolicamente avvio dalla Basilica di San Miniato al Monte, luogo di straordinario valore spirituale e storico, che Giorgio La Pira amava definire “la città sul monte”. In questa cornice, profondamente legata alla vocazione di Firenze quale città di pace, sarà organizzato un breve momento di raccoglimento e la presentazione e consegna simbolica delle due Campane della Pace, alla presenza dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose e delle autorità coinvolte, compatibilmente con la disponibilità della comunità monastica e con le esigenze organizzative.

Il convegno vero e proprio seguirà lo stesso giorno martedì 1° dicembre 2026, dalle 15.30 alle 18, alla Biblioteca della Fondazione Giovanni Spadolini – Nuova Antologia, in via Pian dei Giullari n. 36/A, a Firenze. Interverranno il cardinale Giuseppe Betori, il rabbino Joseph Levi e l’imam Izzeddin Elzir, che sono rispettivamente presidente e vicepresidenti della FSD. Sarà il giornalista Giuseppe Mascambruno a moderare l’incontro. L’ospitalità della Fondazione Giovanni Spadolini conferisce ulteriore prestigio e significato culturale all'iniziativa.

Nel corso dell’incontro sarà proposta la sottoscrizione di una Pergamena della Pace, sulla quale le autorità religiose, i rappresentanti istituzionali e le personalità partecipanti potranno lasciare un breve messaggio e la propria firma, quale testimonianza condivisa di dialogo, rispetto reciproco e responsabilità comune. Il messaggio accompagnerà simbolicamente le due campane verso le comunità alle quali sono destinate, affinché il loro suono possa custodire e trasmettere nel tempo un impegno collettivo per la pace.

Secondo Osama Rashid, “questa straordinaria iniziativa che parte da Firenze, rappresenta Firenze. È una città magica, sono più di 50 anni che insegna la vera convivenza civile, il rispetto, il dialogo, l'apertura verso l'altro. Sono il segretario della scuola per il dialogo interreligioso, e il mio grazie va a tre grandi uomini dalla grande fede e dalla grande apertura, il cardinale Giuseppe Betori, il rabbino Joseph Levi e l’imam Izzeddin Elzir. Dobbiamo continuare tutti a lavorare con estrema determinazione, per fare in modo che continui questa tradizione di pace. L’eredità di Firenze, città di arte e cultura che è riuscita a creare ponti tra le varie fedi, è anche il dialogo”.

“La campana è un messaggio di pace importante, forte, richiama la nostra attenzione – ha detto Paolo Gacci –. Lo scopo di questa campana è scuotere le nostre coscienze, rispetto al tema della pace, che è necessaria per tutti, per i territori devastati dalla guerra, per i Paesi che hanno difficoltà di approvvigionamento idrico. Ci piace pensare che questo messaggio universale parta proprio da Firenze, città della pace e dell’ascolto”.

Theodore Amanfo, “figlio di tribù dell'Africa”, ritiene la Campana della Pece un “grande dono, prezioso, una cosa che non si può dimenticare. Perché mancava e perché è un segno di unità, di solidarietà, di sviluppo e soprattutto di pace”. L’area del Delta del Niger, ha spiegato Amanfo, “è molto complicata dal punto di vista dell’inquinamento ambientale, è una zona potenzialmente ricca di risorse naturali, giacimenti petroliferi, giacimenti minerali, ma purtroppo è in sofferenza. La pace in quel contesto è molto importante, la vogliamo portare lì. Per questo sono qui proprio a dire tanti ‘grazie’, sono orgoglioso e la mia comunità è molto contenta. Vogliamo continuare questo rapporto con iniziative basate su progetti umanitari, per aiutare l'ambiente e l'uomo”.

Nello spirito della tradizione di Firenze, città del dialogo e della pace, così profondamente testimoniata anche dall’eredità di Giorgio La Pira, questo incontro rappresenta un momento autentico di fraternità e di speranza: “La pace può avere una voce. E quella voce può partire da Firenze”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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