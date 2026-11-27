Sabato 30 novembre l'apertura dell'esposizione che riunisce i lavori dei soci, compresi i nuovi ingressi
Sabato 30 novembre alle 17.30 inaugura la mostra dei soci del Circolo Arti Figurative alla Galleria Palazzo Leggenda, in piazza del Popolo 17, a Empoli.
La galleria, gestita dal Circolo da giugno, ha ospitato nei mesi scorsi sei mostre, dedicate non solo all'arte ma anche alla fotografia. Tra queste, un'esposizione sul bicentenario di Collodi, con un taglio documentale e critico sull'iconografia del burattino.
La nuova mostra raccoglie le opere dei soci, compresi i nuovi ingressi, con lavori che spaziano tra diverse tecniche e ambiti figurativi.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro