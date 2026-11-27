Manca meno di un mese a Natale. Gli addobbi ormai luccicano nelle strade: gli alberi sono già posizionati nelle piazze, mentre le luci scaldano le città, fuori e dentro i palazzi. E come ogni anno, ogni territorio ha organizzato il proprio calendario di eventi. Quelli disseminati negli undici Comuni dell'Empolese Valdelsa, così come quelli nel Cuoio, spaziano dagli eventi con musica, attività per grandi e piccini, presepi e mercatini di ogni tipo. Di seguito ecco iniziative e attrazioni proposte nei vari territori (l'elenco è in continuo aggiornamento).

Empoli

Albero di Natale in piazza della Vittoria, che in questa nona edizione con i suoi 33 metri si è aggiudicato il titolo del più alto d'Italia. La sua accensione ha segnato l'inizio di Empoli Città del Natale, l'evento che accompagnerà la città fino al 10 gennaio. Sarà possibile vidimare un 'passaporto' natalizio all'infopoint di Piazza della Vittoria, dove si trova anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. L'altra piazza simbolo di Empoli è piazza Farinata degli Uberti, dove è appunto posizionata la Quercia della Vita: un albero luminoso di dieci metri d'altezza, circondato dalle casette del mercatino, la classica giostra coi cavalli e le proiezioni luminose sui palazzi (Qui i dettagli).

Castelfiorentino

Dal 28 novembre al 6 gennaio oltre quaranta eventi con musiche e canti natalizi, giochi e animazione, decine di Babbi Natale e una 'Via dei Presepi'. Sabato 28 novembre “Santa House in Tour”, una “Casina” di Babbo Natale dove per tre giorni consecutivi (Piazza Gramsci) i bambini potranno imbucare la loro letterina. Sabato 5 dicembre (alle 16) “Gran Parata di Natale” accompagnata dalle note della Filarmonica 'G. Verdi'. Domenica 6 dicembre pomeriggio dedicato ai bambini, oltre al mercato vintage, dell'antiquariato e dell'artigianato. L’8 dicembre inaugurazione de “La Via dei Presepi”. Sabato 12, le melodie delle 'Cornamuse itineranti'. E altro ancora (Qui i dettagli).

Certaldo

Dal 29 novembre al 6 gennaio, le luminarie natalizie contribuiranno a caratterizzare le vie e le piazze cittadine, accompagnando il periodo delle festività. A completare l'atmosfera natalizia sarà la musica in filodiffusione lungo via 2 Giugno, promossa e curata dal CCN Certaldo. L'inaugurazione del "Natale a Certaldo - La magia del Decameron" è per il 29, alle 17.30 in piazza Boccaccio (Qui tutti i dettagli). A dicembre appuntamento con l'inaugurazione dei presepi.

Fucecchio

Le prime iniziative sono in programma già sabato 28 novembre: in piazza Montanelli sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio (con la regia della Pro Loco). Nella stessa giornata, il Santuario della Madonna della Querce ospiterà il Candle Vibes Concert, un'esperienza musicale caratterizzata dalla suggestiva atmosfera della luce delle candele (Qui tutti i dettagli).

Montespertoli

Inaugurazione Natale Montespertoli, 2025

L'8 dicembre laboratorio dedicato ai più piccoli a cura dell'Associazione Commercianti e Artigiani. Il 12 dicembre concerto della Filarmonica Amedeo Bassi. Previsti mercatini natalizi fino al 20 dicembre. Il 24 dicembre la 'Squadraccia dei Babbo Natale' sarà in giro a fare auguri. Il 6 gennaio arriva la befana in Piazza del Popolo. Per tutti gli eventi consultare il link (Qui tutti i dettagli).

Montaione

Dal 5 all'8 dicembre, anche il Borgo di Castelfalfi si prepara ad accogliere il Natale con quattro giornate dedicate alla tradizione e alla convivialità. Le vie e le piazze del Borgo ospiteranno mercatini di artigianato locale e prodotti del territorio. Sono previste parate natalizie, artisti itineranti, musica, cori gospel e spettacoli di luce e fuoco, oltre a un'attesa pista di pattinaggio. Sul sito di Castelfalfi tutte le info.

Vinci

Ricco il calendario anche per il Natale a Vinci: presentazioni di libri, saggi di danza, concerti, spettacoli teatrali, tutti a condire le serate che portano dritte alla chiusura della rassegna, con la Befanata dei poeti il 5 gennaio a Faltognano e la premiazione dei presepi geniali il 6 gennaio (Qui tutti i dettagli). Come partecipare al contest dei "presepi geniali".

Santa Croce Sull'Arno

A Staffoli si parte con l'accensione dell'albero di Natale, in programma sabato 29 novembre in piazza Panattoni. La giornata prenderà il via alle 14 con mercatini natalizi, giostre per bambini e altre attività. Alle 17 sono previsti i canti natalizi dei bambini, mentre l'accensione dell'albero è fissata per le 17.30. In programma anche un aperitivo in piazza con necci e castagne (Qui tutti i dettagli)

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