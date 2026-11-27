Dal 2023 a oggi sono state 58.313 le domande ammesse ai contributi di Nidi Gratis, che sono passate dalle 13.431 del primo anno educativo di operatività della misura (2023/24) alle 15.265 di quello in corso (2026/27). In totale circa 150 sono i milioni di euro di contributi erogati alle famiglie. Oggi in Toscana, ben oltre gli obiettivi europei, più di una bambina o bambino su due frequenta il nido. E’ il bilancio sulla misura cardine del precedente e dell'attuale mandato regionale diffuso oggi in occasione della prima giornata di "Conoscere e riconoscere l'infanzia", il convegno giunto alla seconda edizione organizzato dalla Regione per promuovere dalla Toscana una riflessione di respiro nazionale sulle politiche per l’educazione.

Attraverso Nidi Gratis, la Regione sostiene le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro azzerando la retta dei servizi educativi per la prima infanzia, per rendere l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia un diritto e non un privilegio.

“Siamo di fronte a numeri che parlano obiettivamente del successo di una misura, che dipende non solo dal fatto di aver saputo intercettare un’esigenza molto sentita, alleggerendo il peso delle rette, ma anche dall’aver scelto di dare gambe a un’idea: l'educazione comincia dai primi mesi di vita e non può dipendere dal reddito o dal luogo in cui si nasce”, spiega il presidente Eugenio Giani. “Investire sulla frequenza dei nidi significa investire sul futuro della Toscana: sui bambini, sulle famiglie, sulla qualità della nostra comunità”, aggiunge Giani, che tiene a rivendicare il superamento dei target Ue di Barcellona: “Con il 51,9% dei bambini al nido siamo già oltre l'obiettivo del 45% fissato per il 2030”.

"In Toscana – precisa l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini - continuiamo ad affermare con convinzione e orgoglio un principio: il nido non deve essere un privilegio, ma un diritto per tutte e tutti, indipendentemente dalla situazione socio-economico della famiglia di provenienza perché il destino di nessuna bambina e di nessun bambino sia già scritto alla nascita. Universalismo, gratuità, qualità: sono i tre pilastri su cui abbiamo impostato la nostra visione sui servizi educativi. Il nostro, come Regione Toscana, è un impegno concreto contro le disuguaglianze e le povertà educative, per prevenire abbandono e dispersione scolastici successivi e promuovere il successo formativo. Prima di tutto, ci tengo infatti a sottolineare il valore educativo e pedagogico del nido. In secondo luogo voglio anche ricordare che investire nel rendere accessibili i servizi educativi per la prima infanzia significa consentire alle giovani famiglie di poter armonizzare tempi di vita e di lavoro e, in una società patriarcale dove ancora oggi purtroppo il carico di cura grava quasi esclusivamente, o comunque in gran parte, sulle donne, significa dunque anche favorire l’occupazione femminile, facendo sì che una donna che sceglie di essere madre si veda garantito il diritto di continuare a lavorare e farlo anche a tempo pieno se lo desidera, senza essere costretta a rinunciare alla propria carriera lavorativa.

Il nostro impegno è quindi duplice: rendere accessibili universalmente i servizi educativi ed innalzarne la qualità. Mi auguro che prima o poi anche a livello nazionale si scelga questa come visione da seguire. Investire di più sull'educazione e meno sulle armi, sarebbe un cambio di paradigma giusto, urgente e necessario"

Riguardo a questo anno educativo, si è da poco concluso l’iter del secondo bando, che visto l’ammissione di ulteriori 1.722 domande, che vanno ad aggiungersi alle 13.543 domande ammesse con il primo bando, facendo dunque salire a 15.265 il numero complessivo di richieste accolte.

Sul piano provinciale, domande accolte e contributi sono così ripartiti: 1.455 ad Arezzo (2,9 milioni di euro di contributi assegnati), 5.071 a Firenze (12,9 milioni di euro), 586 a Grosseto (1,4 milioni di euro), 889 a Livorno (1,9 milioni di euro), 893 a Lucca (2 milioni di euro), 198 a Massa-Carrara (0,4 milioni di euro), 1.931 a Pisa (5,5 milioni di euro), 1.591 a Prato (6,1 milioni di euro), 1.428 a Pistoia (4,3 milioni di euro) e 1.223 a Siena (3,2 milioni di euro). Nel complesso ammontano a 40,6 milioni di euro i contributi che verranno assegnati.

Fonte: Regione Toscana

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