Nicolas Pereira, studente dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (Fi) è il nuovo presidente del Parlamento regionale degli studenti della Toscana. Pereira è stato eletto al primo scrutinio segreto, con 29 voti a favore, durante la seduta di insediamento del Parlamento per questo nuovo anno scolastico, che si è tenuta nella sala consiliare di palazzo del Pegaso a Firenze.

In apertura di seduta ha portato i suoi saluti la presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi. “Democrazia significa creare le condizioni affinché l’opinione di tutti trovi cittadinanza all’interno di un libero dibattito – ha ricordato la presidente ai ragazzi – e che le opinioni si esprimano con le modalità corrette. Voi venite da tutte le parti della Toscana e il vostro ruolo è davvero importante. In una democrazia compiuta le comunità si esprimono senza vincoli e sentono l’importanza della partecipazione e del fornire un loro contributo”. Saccardi ha poi ricordato che l’edizione della Festa della Toscana di quest’anno, che vede il suo culmine negli eventi di lunedì prossimo 30 novembre, ha come tema conduttore “la Toscana che si prende cura”, e che sarà affrontato il tema del disagio giovanile nello spettacolo “Come stai? La domanda a cui rispondo sempre ‘Bene’” in programma alle 10.30 al cinema La Compagnia di Firenze.

Il Parlamento ha proceduto all’elezione di presidente, di un vicepresidente e di un segretario perché i precedenti si sono diplomati. A passare la campanella della presidenza al vincitore è stato il presidente uscente, Sergio Angarano dell’istituto Barsanti di Massa, al quale è stato consegnato un riconoscimento con la statuetta del Pegaso. Lo stesso riconoscimento è stato dato anche all’ex membro del Parlamento degli Studenti Federico Cinielli, per l’impegno che ha profuso e che continua a profondere nella sensibilizzazione sulla lotta alle mafie.

“Sono contento ed emozionato – ha detto il neopresidente –; sono emotivo e trovo che sia un lato bello da mostrare. Rappresenterò tutti quanti e vi chiedo di dialogare apertamente e di dirmi quando sbaglio”.

Vicepresidente è stata eletta Livia Rocchi dell’Istituto Niccolini Palli di Livorno, segretaria Emma De Caroli del liceo Amedeo di Savoia di Pistoia.

Dopo le elezioni, i ragazzi hanno proseguito i lavori in seduta plenaria e parlato, tra le altre cose, di quanto svolto al seminario di formazione del secondo anno di legislatura, tenutosi a Montecatini, dal titolo “La cultura quale strumento di democrazia: avere la parola”.

Il Parlamento regionale degli studenti, lo ricordiamo, è un organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana; dura in carica due anni ed è composto da sessanta studenti, di cui cinquanta eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e dieci nominati dalle consulte provinciali degli studenti. Tra i suoi compiti quello di elaborare proposte, rapporti e relazioni da presentare ai decisori politici su temi di interesse e di attualità del mondo giovanile, con l’obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale. In particolare, può formulare proposte all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale, oltre ad osservazioni sugli atti all’esame del Consiglio, concernenti i giovani e il mondo della scuola. Può chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

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