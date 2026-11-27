Mecenatismo d’impresa, partenariati pubblico-privato, welfare culturale, Art Bonus, sponsorizzazioni e fundraising: è la prima volta degli 'Stati Generali della Cultura' a Empoli. Una giornata di studio e workshop tra pubblico e privato si è tenuta nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36) venerdì 27 novembre. per costruire insieme al mondo della cultura, dell’impresa e del territorio un 'Patto per la Cultura di Empoli' tra associazioni e imprese culturali, associazioni di categoria e del tessuto sociale, intorno alle linee di sviluppo della Cultura empolese.

Due le sessioni: la mattinata si è aperta con i saluti di benvenuto del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi: “Oggi ci fermiamo a fare il punto su cosa fa Empoli in merito alla cultura e come lo fa. Un mondo a cui fosse necessario se tutta questa pluralità stia andando nella stessa direzione. Il mondo della cultura è variegato, dobbiamo avere un disegno per la politica culturale della città con una visione organica di almeno un decennio. Il percorso che facciamo deve avere una visione chiara e di sviluppo, che può crescere e ambire a essere più grande anche in termini di finanziamenti, insieme ad altri interlocutori che ci aiutano in questa crescita. Il ‘Patto della Cultura’ sarà questa giornata e arriveremo a scrivere un documento unitario che ispiri tutte le azioni nei prossimi anni. Il ‘900 uno dei fili conduttori delle politiche culturali della città e il teatro sarà un altro elemento della vita cittadina, dopo la mostra Provincia Novecento e il /contè.sto/ festivaL. Un teatro che parlerà di tante realtà e arti. E il museo unico della città, che speriamo di realizzare entro la fine del mandato. Il tema del Museo ci riguarda tutti e quindi una concezione trasversale in un percorso che ci tiene tutti insieme bisogna averla e dobbiamo sviluppare un patto anche con il mondo dell’impresa, un settore così vivace. Un investimento sulla nostra qualità della vita è il miglior investimento sulla cultura della città”.

I lavori della giornata sono cominciati per la sessione della mattina dalle 10 alle 12 con gli interventi di Maria Tesi (dirigente dell’area sviluppo e competitività delle imprese della Camera di Commercio di Firenze) che ha parlato del ruolo della Camera di Commercio in una giornata come questa; Enrico Terzani (presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze) che ha spiegato come sia radicato il loro interesse alla cultura, ha parlato di art bonus che ha bisogno di una categoria come i contabili che mettono in contatto il mondo imprenditoriale con quello della cultura e spiegato anche il mecenatismo; Massimo Cambi (presidente Associazione dei Commercialisti Circondario Empolese Valdelsa), ha illustrato che cosa smuove la cultura. In chiusura, Cristina Manetti (assessora alla Cultura della Regione Toscana).

“La cultura è un motore di sviluppo economico e sociale, capace di generare benessere, rafforzare il senso di appartenenza e rendere più attrattivi i nostri territori – ha dichiarato l’assessora regionale Cristina Manetti –. Per questo è fondamentale costruire un’alleanza sempre più solida tra istituzioni, imprese e realtà associative. Come Regione Toscana crediamo fortemente in una cultura diffusa, accessibile e partecipata e sosteniamo, anche attraverso strumenti come l’Art Bonus, il coinvolgimento dei privati nella valorizzazione del nostro patrimonio e nella realizzazione di nuovi progetti culturali. L’iniziativa di Empoli va proprio in questa direzione: costruire una visione condivisa in cui investire in cultura diventi una responsabilità collettiva e un’opportunità di crescita per tutta la comunità”. Presente anche la consigliera regionale e presidente della Seconda Commissione ‘Sviluppo economico e rurale’, Brenda Barnini.

A seguire l’intervento dell’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi che ha salutato i presenti ed è entrato nel merito della programmazione delle politiche culturali con focus scelte e indirizzi del Comune: “Questo appuntamento dà un segno: la biblioteca interpreta il senso di cultura e patrimonio che vogliamo restituire alla città e lo faremo con un patto che metta insieme associazioni culturali, commercialisti, imprese, che si candidano a sapere interpretare temi di welfare culturale, pubblico e privato. Il nostro è un territorio che vuole proporre alla regione di poter allargare la politica culturale”.

Sandra Bertini (dirigente del settore servizi alla persona del Comune di Empoli) ha parlato di partenariato pubblico privato speciale per una alleanza per la cultura.

Per chiudere la mattinata sono intervenuti: Raffaele Picilli (fundraiser, fondatore di Raise the Wind) sul tema dal mecenatismo al fundraising, art bonus, sponsorizzazioni e nuove risorse per la cultura; Elisa Campana (project manager culturale Promo PA Fondazione) che ha illustrato in che modo la cultura generi benessere attraverso esperienze, impatti e prospettive per il territorio e le comunità.

Per l’occasione, e alla sua prima uscita ‘pubblica’ per la città, ha chiuso la prima parte del convegno Giovanni Carrada (divulgatore culturale, autore, progettista, storica firma di Superquark e Noos), punto d’eccellenza per la nascita del futuro e nuovo Museo Civico della città di Empoli. Il suo contributo ha riguardato la progettazione del Museo della Città.

Dopo la pausa pranzo, avvio dei tavoli di lavoro e conclusione della giornata con la restituzione dei contributi. Durante il ricco evento c'è stato tempo per la consegna dei due attestati del ‘Premio Mecenate ArtBonus 2026’ conferiti con profonda gratitudine dall'amministrazione comunale all’azienda Timenet S.p.A, "per aver sostenuto con generosità, sensibilità e lungimiranza la campagna ArtBonus" per la realizzazione del Teatro civico il Feruccio e a Lapi Gelatine S.p.A. per la realizzazione dell’evento Empoli jazz Festival 2026”.

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Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa