Un grosso pino è caduto nel giardino intorno alla Fortezza da Basso, nell’area verde fra viale Strozzi e piazzale Montelungo. La caduta non ha provocato danni a persone o cose.

La pianta, del diametro di 60 cm e con un’altezza di circa 18 metri, era interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dall’Amministrazione, secondo il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura adottato dal Comune. L’ultimo monitoraggio aveva classificato l’albero in classe C, pericolosità moderata di propensione al cedimento. Nel corso dei controlli precedenti eseguiti anche con l’esecuzione di prove strumentali al colletto, non era stato prescritto alcun intervento correttivo. Il prossimo controllo era previsto per il 4 febbraio 2027.

Secondo la prima ricostruzione dei tecnici, l’albero è caduto per cedimento dell'apparato radicale probabilmente dovuto alle abbondanti piogge che hanno causato la diminuzione della resistenza del terreno.

Sul posto si sono recati i tecnici della Direzione Ambiente. La pianta oggi è transennata per motivi di sicurezza, mentre fra domani e lunedì verranno effettuate le operazioni di rimozione. Verrà inoltre effettuato un controllo straordinario sui pini vicini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

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