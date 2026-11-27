Grave incidente questa mattina, intorno alle 10.30, in via Traversa il Crocifisso, nella frazione pratese di Tavola, all'altezza delle Cascine. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, un tir avrebbe urtato una bicicletta elettrica con a bordo due donne mentre il mezzo pesante stava effettuando una manovra per entrare nel piazzale di una ditta. La donna alla guida della bici sarebbe finita sotto le ruote del camion.

Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale di Prato e i vigili del fuoco. Per soccorrere la donna è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, atterrato nella zona dell'incidente. Le condizioni della donna alla guida della bicicletta sono apparse subito molto gravi: nell'impatto avrebbe perso la gamba dal ginocchio in giù. La donna è stata trasportata all'ospedale Careggi di Firenze,

Illesa l'altra donna, una 50enne, che si trovava con lei e viaggiava sul sellino posteriore. Il conducente del tir, un 27enne di origine marocchina, è stato accompagnato in stato di shock all'ospedale Santo Stefano di Prato.

La donna ferita non è stata ancora identificata. Secondo quanto riferito dall'amica che viaggiava con lei, infatti, le sarebbero stati rubati i documenti qualche giorno fa.

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