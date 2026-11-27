Due appuntamenti dedicati al Natale in arrivo a Staffoli, tra mercatini, attività per bambini, musica e momenti legati alle tradizioni locali.

Si parte con l'accensione dell'albero di Natale, in programma sabato 29 novembre in piazza Panattoni. La giornata prenderà il via alle 14 con mercatini natalizi, giostre per bambini e altre attività. Alle 17 sono previsti i canti natalizi dei bambini, mentre l'accensione dell'albero è fissata per le 17.30. In programma anche un aperitivo in piazza con necci e castagne.

Gli appuntamenti proseguiranno domenica 13 dicembre, sempre in piazza Panattoni, con 'A Natale vorrei… 2026'. A partire dalle 10, la piazza ospiterà mercatini di Natale, Babbo Natale, animali della fattoria, giostre per bambini, canti natalizi della scuola primaria e una tombola con premi.

Durante la giornata sarà inoltre allestito un punto ristoro con castagne, necci, cioccolata calda, vin brulé, aperitivi, bomboloni caldi e altre specialità.

Le iniziative sono organizzate da Associazione Staffoli Eventi e Agritractors, con il coinvolgimento di Tutti a Feno e il patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno. L'appuntamento del 13 dicembre è realizzato in collaborazione con Avis e Pro Loco Staffoli.

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