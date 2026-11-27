Nuovo tavolo questo pomeriggio a Firenze sulla situazione della Ineos di Rosignano Solvay presso la sede della presidenza della Regione. L'incontro, a cui hanno partecipato le istituzioni, il vicesindaco di Rosignano Mario Settino, le organizzazioni sindacali e il management di Esseco e Ineos Inovyn, è stato convocato nell’ambito del percorso di un monitoraggio gia avviato dalla Regione e ha rappresentato la prima occasione per conoscere le intenzioni di Esseco, l'azienda novarese interessata all'acquisto della Ineos Inovyn.

Per Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per il lavoro e per le crisi aziendali: "E’ stato un incontro proficuo che auspichiamo possa dare quanto prima certezze ai lavoratori e alle loro famiglie. Stiamo lavorando per questo e oggi abbiamo registrato due condizioni affinché si arrivi ad un progetto industriale che dia una prospettiva solida e di lungo periodo al sito Innoyin di Rosignano".

Fabiani ha poi approfondito: "Il primo dato positivo è che sono stati messi in sicurezza i progetti di sviluppo emersi in passato grazie alla mediazione della Regione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, e che tali progetti sono di assoluto interesse per Esseco. Il secondo punto validante riguarda proprio Esseco che tutti auspicano possa acquisire Ineos Inovyn e lo stabilimento di Rosignano quanto prima. Stiamo aspettando il verdetto dell’Antitrust con la speranza che sia imminente. Ribadiamo come tante famiglie dipendano da questa decisione".

Fabiani infine ha sottolineato come Esseco offra "garanzie di continuità produttiva e occupazionale" per il sito di Rosignano. In particolare, ha detto, "le attività di Ineos Inovyn saranno complementari e sinergiche con quelle che già il gruppo Esseco svolge, anche in Toscana, come alle Saline di Volterra, comportando quindi una prospettiva positiva in termini di potenziale di sviluppo e prospettive occupazionali".

Fonte: Regione Toscana

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