Crescono i ricercatori dell’Ateneo fiorentino inseriti nella Top 2% Most Influential Scientists 2026, la classifica della Stanford University (in collaborazione con Elsevier-Scopus) che individua gli scienziati con il livello più elevato di produttività. La lista comprende una graduatoria di carriera, con le citazioni dal 1996, e una riferita al solo 2025.

Su un organico di 1.827 docenti in servizio ripartiti in 305 settori scientifico-disciplinari (secondo la rilevazione del MUR al 15 ottobre 2026), sono 198 gli studiosi Unifi che figurano in almeno una delle due graduatorie previste dallo studio, a fronte dei 182 riportati nella precedente graduatoria.

Nello specifico, la lista legata alla carriera complessiva include 113 docenti dell’Ateneo, pari al 6,2% dell’organico, mentre la graduatoria riferita al singolo anno 2025 conta 166 ricercatori, raggiungendo un’incidenza del 9,1% sul totale.

L’eccellenza scientifica fiorentina dimostra un’ampia trasversalità, estendendosi su 93 settori disciplinari sui 305 censiti nell’Ateneo. Tra gli ambiti con la maggiore concentrazione di studiosi spiccano i sistemi di elaborazione delle informazioni, la farmacologia, la chimica inorganica e farmaceutica, la medicina interna, l’endocrinologia, la geologia applicata e la pediatria.

“La crescita del numero di ricercatrici e ricercatori dell’Università di Firenze presenti in questa graduatoria internazionale – afferma la rettrice Alessandra Petrucci – conferma la qualità e la rilevanza della ricerca scientifica sviluppata nel nostro Ateneo. È un risultato che premia l’impegno e le competenze della nostra comunità accademica e che assume un significato ancora maggiore per la varietà degli ambiti disciplinari coinvolti. La capacità di contribuire all’avanzamento delle conoscenze in settori così diversi rappresenta uno dei punti di forza dell’Università di Firenze e un patrimonio sul quale continuare a investire”.

La classifica della Stanford University non si limita a contare il numero di articoli pubblicati, ma applica indicatori legati alle citazioni ricevute, alla prolificità e al ruolo dell’autore nelle pubblicazioni, con l’obiettivo di fornire una misura oggettiva e standardizzata dell’impatto reale che ogni scienziato esercita sulla comunità accademica internazionale. La graduatoria si basa sui dati bibliometrici estratti dal database globale Scopus e individua il 2% dei migliori ricercatori al mondo, raggruppati in 22 aree scientifiche e 174 sottocampi secondo la classificazione standard Science-Metrix.

Fonte: Università di Firenze

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